Чемпион Высшей лиги по регби-2025 «Химик» не выступит в новом сезоне из-за проблем с финансами

«Химик» не примет участия в Высшей лиге по регби в новом сезоне.

Дзержинский «Химик» не будет выступать в Высшей лиге по регби в новом сезоне.

«Клуб по итогам сезона-2025 стал чемпионом Высшей лиги по регби, однако в следующем году команда не сможет участвовать в соревнованиях в связи с сокращением регионального финансирования.

В прошедшем сезоне команда выполнила поставленные задачи и завоевала чемпионский титул, продемонстрировав стабильную и результативную игру. Вместе с тем снижение бюджета не позволит клубу заявиться для участия в Высшей лиге по регби в следующем году.

Несмотря на это, РК «Химик» продолжит выступления в регби-7, пляжном регби и регби на снегу, а также сосредоточится на развитии молодых спортсменов из Нижегородской области. Клуб рассматривает возможность возвращения к соревнованиям в будущем и продолжит работу по развитию регби в регионе», – говорится в сообщении Федерации регби России.

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Федерация регби России
Высшая лига Россия
деньги
Химик
кризис
