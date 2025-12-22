  • Спортс
Федерация регби России обратится к World Rugby с просьбой допустить юношеские сборные к турнирам

Федерация регби России подготовила обращение к World Rugby по допуску юниоров.

Федерация регби России (ФРР) обратится к World Rugby с просьбой допустить до соревнований юношеские сборные.

«Мы вместе с Павлом Федоровым этим вопросом занимаемся с 2022 года. Мы выносили нашу жалобу в генеральную ассамблею, добивались того, чтобы этот вопрос поднимался на самый верхний уровень World Rugby, но нам было отказано.

Если писать жалобы или заявления в World Rugby c периодичностью раз в месяц, будем получать отказы раз в месяц, каждый раз с разными ответами и объяснениями. Но тем сложнее будет потом нас допустить. Мы же работаем своевременно.

Мы подготовили официальное обращение в World Rugby. Да, многие виды спорта уже добились прорыва по допуску атлетов к международным соревнованиям. Но допускают пока только индивидуальных спортсменов, про командные виды спорта речи не идет.

Во главе всех командных видов спорта стоит, безусловно, футбол, и мы на связи с главой РФС. Российский футбольный союз и должен повести нас к постепенному возвращению.

Сейчас мы говорим о восстановлении статуса члена международной федерации регби, а также допуске юношеских и международных команд к международным соревнованиям в связи с рекомендациями МОК от декабря 2025 года. Если сейчас нам будет отказано даже в минимуме того, что мы просим, тогда я буду убеждать всех, в том числе и Министерство спорта РФ, что нужно идти в судебные инстанции.

Наша просьба обоснована на том, что исполком МОК официально призвал допустить федерациям все юношеские сборные команды к международным соревнованиям. Когда нас отстраняли в конце февраля 2022 года, World Rugby сослался на рекомендации МОК, которые не являются обязательными, мы просим учесть эти рекомендации и сейчас. Мы рассчитываем получить скорый ответ», – рассказал вице-президент Федерации регби России Кирилл Яшенков.

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Федерация регби России
