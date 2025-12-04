Арчил Абесадзе получил право выступать за сборную России
Арчил Абесадзе получил право выступать за сборную России.
27-летний грузинский нападающий «Локомотива» Арчил Абесадзе получил возможность выступать за сборную России.
Арчил Абесадзе соответствует правилам регламента World Rugby и может быть заявлен для участия во всероссийских соревнованиях в статусе игрока, имеющего право выступления за национальную сборную команду России по регби, в сроки очередного окна регистрации игроков ФРР.
В прошлом сезоне чемпионата России по регби Абесадзе сыграл шесть матчей и занес три попытки.
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Федерация регби России
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости