1

Арчил Абесадзе получил право выступать за сборную России

Арчил Абесадзе получил право выступать за сборную России.

27-летний грузинский нападающий «Локомотива» Арчил Абесадзе получил возможность выступать за сборную России.

Арчил Абесадзе соответствует правилам регламента World Rugby и может быть заявлен для участия во всероссийских соревнованиях в статусе игрока, имеющего право выступления за национальную сборную команду России по регби, в сроки очередного окна регистрации игроков ФРР.

В прошлом сезоне чемпионата России по регби Абесадзе сыграл шесть матчей и занес три попытки.

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Федерация регби России
