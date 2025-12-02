Калинин и Подрезов перешли в «Динамо».

Хукер Леонид Калинин и столб Владимир Подрезов подписали контракты с «Динамо».

Калинин в прошлом сезоне выступал за «Славу», Подрезов – за «Локомотив ».

«Главным фактором стало то, что «Динамо» борется за самые высокие места. Мне важно не просто выходить на поле, а выступать за команду, которая нацелена на победы и регулярно подтверждает свои амбиции. Хочется быть частью коллектива, который стремится к максимальному результату.

Команда в прошлом сезоне дошла до финала, и буквально немного не хватило до чемпионства. Для меня задача очевидна: помочь «Динамо» сделать следующий шаг и завоевать титул. Хочу внести свой вклад — работой на тренировках, стабильностью в матчах и готовностью биться до конца», – рассказал Калинин.

«Эмоции действительно только положительные. Для меня это новый вызов, новая страница в карьере, и я чувствую большой заряд энергии. Настрой максимально боевой – хочется как можно быстрее включиться в рабочий процесс, познакомиться с ребятами поближе и начать приносить пользу команде.

На сборе сборной России, когда проходили матчи Восток против Запада, я работал под руководством Юрия Кушнарева и Александра Войтова. Их подход к деталям, современное понимание регби, умение донести идею – все это произвело на меня большое впечатление. Я почувствовал, что в «Динамо» развивается именно тот стиль игры, который мне близок. Это и стало одним из решающих факторов.

Самое главное – стать частью коллектива и работать на общий результат. Хочу быстро адаптироваться, добавить команде глубины в составе и помогать «Динамо » бороться за самые высокие цели. Результаты клуба всегда важнее личных амбиций, и я готов вкладываться по максимуму», – отметил Подрезов.