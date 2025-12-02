0

Калинин и Подрезов перешли в «Динамо»

Калинин и Подрезов перешли в «Динамо».

Хукер Леонид Калинин и столб Владимир Подрезов подписали контракты с «Динамо».

Калинин в прошлом сезоне выступал за «Славу», Подрезов – за «Локомотив».

«Главным фактором стало то, что «Динамо» борется за самые высокие места. Мне важно не просто выходить на поле, а выступать за команду, которая нацелена на победы и регулярно подтверждает свои амбиции. Хочется быть частью коллектива, который стремится к максимальному результату.

Команда в прошлом сезоне дошла до финала, и буквально немного не хватило до чемпионства. Для меня задача очевидна: помочь «Динамо» сделать следующий шаг и завоевать титул. Хочу внести свой вклад — работой на тренировках, стабильностью в матчах и готовностью биться до конца», – рассказал Калинин.

«Эмоции действительно только положительные. Для меня это новый вызов, новая страница в карьере, и я чувствую большой заряд энергии. Настрой максимально боевой – хочется как можно быстрее включиться в рабочий процесс, познакомиться с ребятами поближе и начать приносить пользу команде.

На сборе сборной России, когда проходили матчи Восток против Запада, я работал под руководством Юрия Кушнарева и Александра Войтова. Их подход к деталям, современное понимание регби, умение донести идею – все это произвело на меня большое впечатление. Я почувствовал, что в «Динамо» развивается именно тот стиль игры, который мне близок. Это и стало одним из решающих факторов.

Самое главное – стать частью коллектива и работать на общий результат. Хочу быстро адаптироваться, добавить команде глубины в составе и помогать «Динамо» бороться за самые высокие цели. Результаты клуба всегда важнее личных амбиций, и я готов вкладываться по максимуму», – отметил Подрезов.

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Федерация регби России
logoДинамо
переходы
logoСлава
logoЛокомотив
Леонид Калинин
Владимир Подрезов
logoЧемпионат России по регби
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Регби в Telegram
Материалы по теме
Подрезов, Рябов и Кровяков ушли из «Локомотива», Семин останется еще на сезон
29 ноября, 22:06
Леонид Калинин перейдет из «Славы» в другой клуб
2 ноября, 06:37
Чемпионат России по регби. «Стрела-Ак Барс» обыграла «Динамо» в финале и впервые стала чемпионом, другие результаты
12 октября, 11:41ВидеоСпортс"
Главные новости
Арчил Абесадзе получил право выступать за сборную России
3 декабря, 22:08
Фраиндт о дебюте в Топ-14: «Игра чувствуется на таком уровне просто потрясающе. Болельщиков тысяч 20, порой даже закладывало уши»
2 декабря, 12:46
Гудок продлил контракт с «Локомотивом»
1 декабря, 07:18
Перестяк перешел из «Стрелы-Ак Барс» в «Локомотив»
1 декабря, 07:08
Игрок «Ла-Рошели» Антуан Хастой получил самую быструю красную карточку в истории регби – через 34 секунды со старта
1 декабря, 07:01Видео
Кирилл Фраиндт дебютировал за французский «Ла-Рошель» в Топ-14
1 декабря, 06:43
Виноградов и Журавлев продлили контракты с «Динамо»
30 ноября, 20:52
Аккерманн перешел из «Енисея-СТМ» в «Читас» из ЮАР
29 ноября, 22:16
Симпликевич продлил контракт с «Енисеем-СТМ» на два года
29 ноября, 22:08
Подрезов, Рябов и Кровяков ушли из «Локомотива», Семин останется еще на сезон
29 ноября, 22:06
Ко всем новостям
Последние новости
Федерация регби России о гибели хоккейного «Локомотива» в 2011-м: «Помним 🙏»
7 сентября, 12:51
Трансляция регби на Спортсе’‘: «Динамо» – «Металлург»
10 августа, 06:35Видео
Хайлайты матча «Славы» и «Металлурга» во втором туре чемпионата России по регби
11 мая, 19:57Видео
Тренер «Славы» Толмачев: «В первом тайме у нас преобладал технический брак. Был мандраж, но затем вкатились и уже катили до последнего»
11 мая, 14:19
Хайлайты матча «ВВА-Подмосковья» и «Красного Яра» во втором туре чемпионата России по регби
11 мая, 12:19Видео
Запись трансляции Суперкубка России по регби-2025: сыграли «Енисей-СТМ» и «Стрела-Ак Барс»
26 апреля, 06:00Live
Южноафриканский регбист Рикерт Корфф получил российское спортивное гражданство
7 декабря 2024, 16:13
Регбист «Спартака» Андрей Черемных ушел из жизни в возрасте 33 лет
26 августа 2024, 19:52
«Думаю, мы могли играть и создали бы конкуренцию. Но точно не для Новой Зеландии». Регбистка Шестакова о пропуске Олимпиады
16 августа 2024, 06:08
Российский регбист Назар Хлобозов погиб в возрасте 17 лет в автокатастрофе
7 ноября 2023, 17:34