Легенды «Енисея-СТМ» обыграли сборную клубов России в Матче легенд.

Игра состоялась сегодня в Красноярске в рамках празднования 50-летнего юбилея «Енисея-СТМ».

Матч легенд

Красноярск

Легенды «Енисея-СТМ» – Сборная клубов России – 17:12 (5:0)

Легенды «Енисея-СТМ»: попытки – Рудой (2), Беленков, реализации – Кушнарев.

Сборная клубов России: попытки – Артемьев (2), реализации – Янюшкин.

Состав Легенд «Енисея-СТМ»: Андрей Поливалов, Азат Мусин, Шамиль Магомедов, Валерий Цнобиладзе , Сергей Баженов, Иннокентий Зыков, Евгений Проненко, Улдис Саулите, Евгений Елгин, Николай Серков, Вячеслав Красильник, Андрей Темнов, Михеил Гачечиладзе, Вячеслав Грачев, Антон Рудой, Павел Бутенко, Сергей Беленков, Юрий Кушнарев , Юрий Баранов, Игорь Галиновский , Ярослав Речнев, Дмитрий Герасимов, Юрий Гостюжев, Андрей Отроков, Игорь Курашов, Петр Ботнараш.

Состав сборной клубов России: Алексей Волков, Григорий Цнобиладзе, Сергей Секисов, Сергей Чернышев , Евгений Матвеев, Андрей Игрецов, Иван Прищепенко, Александр Войтов , Денис Антонов, Андрей Гарбузов, Алексей Панасенко , Никита Медков, Артем Фатахов, Виктор Гресев , Михаил Сидоров, Дмитрий Перов, Андрей Быканов, Сергей Янюшкин, Михаил Бабаев, Алексей Маковецкий, Сергей Тришин, Александр Гвоздовский, Василий Артемьев , Игорь Ключников, Евгений Непейвода.