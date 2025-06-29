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Легенды «Енисея-СТМ» обыграли сборную клубов России в Матче легенд

Легенды «Енисея-СТМ» обыграли сборную клубов России в Матче легенд.

Игра состоялась сегодня в Красноярске в рамках празднования 50-летнего юбилея «Енисея-СТМ».

Матч легенд

Красноярск

Легенды «Енисея-СТМ» – Сборная клубов России – 17:12 (5:0)

Легенды «Енисея-СТМ»: попытки – Рудой (2), Беленков, реализации – Кушнарев.

Сборная клубов России: попытки – Артемьев (2), реализации – Янюшкин.

Состав Легенд «Енисея-СТМ»: Андрей Поливалов, Азат Мусин, Шамиль Магомедов, Валерий Цнобиладзе, Сергей Баженов, Иннокентий Зыков, Евгений Проненко, Улдис Саулите, Евгений Елгин, Николай Серков, Вячеслав Красильник, Андрей Темнов, Михеил Гачечиладзе, Вячеслав Грачев, Антон Рудой, Павел Бутенко, Сергей Беленков, Юрий Кушнарев, Юрий Баранов, Игорь Галиновский, Ярослав Речнев, Дмитрий Герасимов, Юрий Гостюжев, Андрей Отроков, Игорь Курашов, Петр Ботнараш.

Состав сборной клубов России: Алексей Волков, Григорий Цнобиладзе, Сергей Секисов, Сергей Чернышев, Евгений Матвеев, Андрей Игрецов, Иван Прищепенко, Александр Войтов, Денис Антонов, Андрей Гарбузов, Алексей Панасенко, Никита Медков, Артем Фатахов, Виктор Гресев, Михаил Сидоров, Дмитрий Перов, Андрей Быканов, Сергей Янюшкин, Михаил Бабаев, Алексей Маковецкий, Сергей Тришин, Александр Гвоздовский, Василий Артемьев, Игорь Ключников, Евгений Непейвода.

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Федерация регби России
logoВалерий Цнобиладзе
logoЮрий Кушнарев
Игорь Галиновский
Сергей Чернышев
Александр Войтов
Алексей Панасенко
Виктор Гресев
logoВасилий Артемьев
Дмитрий Перов
Игорь Курашов
Иван Прищепенко
Юрий Гостюжев
logoЕнисей-СТМ
Ярослав Речнев
Вячеслав Грачев
Сергей Баженов
Артем Фатахов
logoАндрей Темнов
Михаил Сидоров
Андрей Игрецов
Сергей Янюшкин
Вячеслав Красильник
Никита Медков
Андрей Быканов
Евгений Непейвода
Сергей Секисов
Андрей Гарбузов
Шамиль Магомедов
Павел Бутенко
Алексей Волков
Дмитрий Герасимов
Иннокентий Зыков
Алексей Маковецкий
Андрей Поливалов
Антон Рудой
Игорь Ключников
Михаил Бабаев
Евгений Проненко
Александр Гвоздовский
Евгений Матвеев
Николай Серков
Андрей Отроков
Григол Цнобиладзе
Сергей Тришин
Денис Антонов
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