Легенды «Енисея-СТМ» обыграли сборную клубов России в Матче легенд
Игра состоялась сегодня в Красноярске в рамках празднования 50-летнего юбилея «Енисея-СТМ».
Матч легенд
Красноярск
Легенды «Енисея-СТМ» – Сборная клубов России – 17:12 (5:0)
Легенды «Енисея-СТМ»: попытки – Рудой (2), Беленков, реализации – Кушнарев.
Сборная клубов России: попытки – Артемьев (2), реализации – Янюшкин.
Состав Легенд «Енисея-СТМ»: Андрей Поливалов, Азат Мусин, Шамиль Магомедов, Валерий Цнобиладзе, Сергей Баженов, Иннокентий Зыков, Евгений Проненко, Улдис Саулите, Евгений Елгин, Николай Серков, Вячеслав Красильник, Андрей Темнов, Михеил Гачечиладзе, Вячеслав Грачев, Антон Рудой, Павел Бутенко, Сергей Беленков, Юрий Кушнарев, Юрий Баранов, Игорь Галиновский, Ярослав Речнев, Дмитрий Герасимов, Юрий Гостюжев, Андрей Отроков, Игорь Курашов, Петр Ботнараш.
Состав сборной клубов России: Алексей Волков, Григорий Цнобиладзе, Сергей Секисов, Сергей Чернышев, Евгений Матвеев, Андрей Игрецов, Иван Прищепенко, Александр Войтов, Денис Антонов, Андрей Гарбузов, Алексей Панасенко, Никита Медков, Артем Фатахов, Виктор Гресев, Михаил Сидоров, Дмитрий Перов, Андрей Быканов, Сергей Янюшкин, Михаил Бабаев, Алексей Маковецкий, Сергей Тришин, Александр Гвоздовский, Василий Артемьев, Игорь Ключников, Евгений Непейвода.