Александр Первухин: «За эти годы мы всем надоели, но это не значит, что «Енисей» играет в неправильное регби»

Александр Первухин сообщил, что в «Енисее» не будет больших перестановок.

Главный тренер «Енисея-СТМ» Александр Первухин рассказал о формировании команды перед новым сезоном.

– Каким будем «Енисей» в новом сезоне? Ждать ли нам обновление состава?

– Обновления происходят каждый год. Если кто-то подразумевает под обновлением, что 10 человек ушло и 10 пришло, то такого точно не будет.

Очень уверенно выступила наша молодежка, выиграв чемпионат досрочно. Практически все старшие возраста спортшколы, начиная с 17 лет, выиграли свои первенства. У нас растет хорошая смена на перспективу, поэтому мы явно не упадем вниз, к этому нет никаких предпосылок.

Мы единственный клуб, который реально, а не на словах помог президенту ФРР Игорю Артемьеву в проекте сохранения в лиге РК «Металлург», и сегодня началось движение со стороны руководства региона о привлечении финансовых средств на содержание клуба на следующий сезон.

19 игроков «Енисея » выступали за Новокузнецк – это еще одна резервная команда нашего клуба. Так что нам есть кого менять и на кого менять. Но, повторюсь, не будет замен только потому, что игроку 23 года, а, например, Темнову – 40. Пусть этот молодой регбист доказывает все на поле, в тренировочном процессе. Изменения, конечно, будут, однако ничего кардинального не предвидится.

Еще раз подчеркну – команда выиграла регулярное первенство с отрывом, заранее. В футболе это чемпион страны. Поэтому что-то говорить по двум матчам за сезон… Не знаю. Сейчас со всех сторон об этом кричат.

Мы все это уже проходили два года назад. Было много разговоров о старости, о возрасте как игроков, так и тренера, о старомодном стиле. Все это уже прожито. Мне смешно это читать, как же все одинаково, когда команда вдруг оступается.

Понятно, что за эти годы мы всем надоели, но это не значит, что команда «Енисей» играет в неправильное регби, при этом побеждая тех, кто играет в как бы правильное… Завоевывая за последние 10 лет восемь раз звание чемпиона страны, причем каждый раз с большим отрывом по набранным очкам в атаке, как, кстати, произошло и в этом сезоне. Так что нет у меня причин кардинально менять состав, – рассказал Первухин.