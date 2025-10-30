Александр Первухин: «Бронза для «Енисея-СТМ» – явный провал. Видимо наверху сказали: ну, хорош»

Александр Первухин считает провалом третье место «Енисея-СТМ» на ЧР по регби.

«Енисей-СТМ» проиграл в полуфинале московскому «Динамо», а в матче за бронзу победил «Красный Яр».

«Что для нас бронза? Явный провал. Достаточно сказать то, что я сказал болельщикам на стадионе. Целое поколение игроков не знает, что такое бронзовая медаль. Последняя была в 2008. И как бы с 99 года их было всего три. Все остальное – битва за золото.

Самая тяжелая была неделя после проигранного полуфинала. Надо было играть матч за третье место. Но если бы нам тогда сказали, что чемпионат закончился – это был бы самый лучший для нас вариант. Когда провел первую тренировку, то понял, что два дня отдыха игрокам не помогли. Выгнал их домой и дал еще выходной.

Был практически один тренировочный день перед игрой, когда мы собрались и решили, что бронза – это медаль, как получилось, так получилось, но у нас есть болельщики, у нас есть уважение, у нас есть дерби. Есть болельщики, которым вообще все равно, за какое мы место играем с «Красным Яром» – за первое или за седьмое. Но мы в любом случае должны выиграть.

Видимо там (показывает пальцем наверх – Спортс’‘) сказали: ну, хорош. Потому что есть моменты, которые просто не объясняются», – рассказал главный тренер «Енисея-СТМ» Александр Первухин.