  • Спортс
  • Регби
  • Новости
  • Александр Первухин: «Бронза для «Енисея-СТМ» – явный провал. Видимо наверху сказали: ну, хорош»
0

Александр Первухин: «Бронза для «Енисея-СТМ» – явный провал. Видимо наверху сказали: ну, хорош»

Александр Первухин считает провалом третье место «Енисея-СТМ» на ЧР по регби.

«Енисей-СТМ» проиграл в полуфинале московскому «Динамо», а в матче за бронзу победил «Красный Яр».

«Что для нас бронза? Явный провал. Достаточно сказать то, что я сказал болельщикам на стадионе. Целое поколение игроков не знает, что такое бронзовая медаль. Последняя была в 2008. И как бы с 99 года их было всего три. Все остальное – битва за золото.

Самая тяжелая была неделя после проигранного полуфинала. Надо было играть матч за третье место. Но если бы нам тогда сказали, что чемпионат закончился – это был бы самый лучший для нас вариант. Когда провел первую тренировку, то понял, что два дня отдыха игрокам не помогли. Выгнал их домой и дал еще выходной.

Был практически один тренировочный день перед игрой, когда мы собрались и решили, что бронза – это медаль, как получилось, так получилось, но у нас есть болельщики, у нас есть уважение, у нас есть дерби. Есть болельщики, которым вообще все равно, за какое мы место играем с «Красным Яром» – за первое или за седьмое. Но мы в любом случае должны выиграть.

Видимо там (показывает пальцем наверх – Спортс’‘) сказали: ну, хорош. Потому что есть моменты, которые просто не объясняются», – рассказал главный тренер «Енисея-СТМ» Александр Первухин.

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: телеканал «Енисей»
logoЕнисей-СТМ
Александр Первухин
logoЧемпионат России по регби
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Регби в Telegram
Материалы по теме
Первухин о бронзе «Енисея-СТМ»: «Извините, в этот раз не получилось как обычно. Но мы обязательно вернемся!»
12 октября, 12:17
Чемпионат России по регби. «Стрела-Ак Барс» обыграла «Динамо» в финале и впервые стала чемпионом, другие результаты
12 октября, 11:41ВидеоСпортс"
Покер Эстерхейзена: лучшие моменты матча «Енисея-СТМ» и «Красного Яра»
12 октября, 10:28Видео
Главные новости
Арноут Малербе покинул московское «Динамо»
23 минуты назад
Южноафриканский полузащитник Райан Смит перешел в «Локомотив»
сегодня, 06:51
Южноафриканский нападающий Нджабуло Гумеде перешел в «Локомотив»
вчера, 16:03
Джереми Джордаан покинул «Локомотив»
вчера, 06:47
Главный тренер «Химика» о победе в Высшей лиге: «Хотелось закрыть вопрос и доказать, что мы настоящие чемпионы»
вчера, 06:19
Нападающие Нежданов, Зыков, Закашвили и Колев покидают «Стрелу-Ак Барс»
28 октября, 13:49
Андрей Янюшкин продлил контракт с «Локомотивом»
27 октября, 09:42
«Химик» выиграл PARI Высшую Лигу России по регби, победив в финале ЦСКА
27 октября, 09:40
Янюшкин о подготовке к ЧР по регби-7: «Располагаем оптимальным составом, и есть достаточно времени, чтобы поработать над структурой и техникой»
26 октября, 06:48
Тестовый матч. Япония уступила Австралии
26 октября, 06:42
Ко всем новостям
Последние новости
Федерация регби России о гибели хоккейного «Локомотива» в 2011-м: «Помним 🙏»
7 сентября, 12:51
Трансляция регби на Спортсе’‘: «Динамо» – «Металлург»
10 августа, 06:35Видео
Хайлайты матча «Славы» и «Металлурга» во втором туре чемпионата России по регби
11 мая, 19:57Видео
Тренер «Славы» Толмачев: «В первом тайме у нас преобладал технический брак. Был мандраж, но затем вкатились и уже катили до последнего»
11 мая, 14:19
Хайлайты матча «ВВА-Подмосковья» и «Красного Яра» во втором туре чемпионата России по регби
11 мая, 12:19Видео
Запись трансляции Суперкубка России по регби-2025: сыграли «Енисей-СТМ» и «Стрела-Ак Барс»
26 апреля, 06:00Live
Южноафриканский регбист Рикерт Корфф получил российское спортивное гражданство
7 декабря 2024, 16:13
Регбист «Спартака» Андрей Черемных ушел из жизни в возрасте 33 лет
26 августа 2024, 19:52
«Думаю, мы могли играть и создали бы конкуренцию. Но точно не для Новой Зеландии». Регбистка Шестакова о пропуске Олимпиады
16 августа 2024, 06:08
Российский регбист Назар Хлобозов погиб в возрасте 17 лет в автокатастрофе
7 ноября 2023, 17:34