Ван Ройен, де Вит и Малан покинули пензенский «Локомотив»

Ван Ройен, де Вит и Малан покинули пензенский «Локомотив».

«Три южноафриканских легионера покидают «Локомотив-Пенза».

Мы прощаемся с полузащитником Руди ван Ройеном, а также нападающими Алленом Стефаном де Витом и Стефаном Маланом.

Каждый из них вписал свои строчки в историю пензенского «Локомотива», и мы благодарны им за приложенные усилия.

Желаем Руди, Аллену и Стефану успешной реализации спортивных и жизненных планов в другой форме! Спасибо, что защищали цвета «Локо», а клуб будет двигаться дальше для достижения нужных результатов!» – говорится в сообщении «Локомотива».

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Локомотив Пенза
Стефан де Вит
Руди Ван Ройен
Стефан Малан
