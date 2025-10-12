Ван Ройен, де Вит и Малан покинули пензенский «Локомотив»
Ван Ройен, де Вит и Малан покинули пензенский «Локомотив».
«Три южноафриканских легионера покидают «Локомотив-Пенза».
Мы прощаемся с полузащитником Руди ван Ройеном, а также нападающими Алленом Стефаном де Витом и Стефаном Маланом.
Каждый из них вписал свои строчки в историю пензенского «Локомотива», и мы благодарны им за приложенные усилия.
Желаем Руди, Аллену и Стефану успешной реализации спортивных и жизненных планов в другой форме! Спасибо, что защищали цвета «Локо», а клуб будет двигаться дальше для достижения нужных результатов!» – говорится в сообщении «Локомотива».
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Локомотив Пенза
