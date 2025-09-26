United Rugby Championship. 1-й тур. «Стормерс» сыграет с «Ленстером», «Глазго» против «Шаркс» и другие матчи
26-27 сентября пройдут матчи первого тура United Rugby Championship.
1-й тур
26 сентября
Стормерс – Ленстер – 20.00
Глазго – Шаркс – 22.05
Ольстер – Дрэгонс – 22.05
27 сентября
Буллс – Оспрейс – 15.00
Дзебре – Эдинбург – 17.05
Скарлетс – Манстер – 19.30
Кардифф Блюз – Лайонс – 21.45
Коннахт – Бенеттон – 21.45
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Турнирное положение: Буллс – 0 очков (0 игр), Оспрейс – 0 (0), Дзебре – 0 (0), Эдинбург – 0 (0), Скарлетс – 0 (0), Манстер – 0 (0), Стормерс – 0 (0), Ленстер – 0 (0), Кардифф Блюз – 0 (0), Лайонс – 0 (0), Коннахт – 0 (0), Бенеттон – 0 (0), Глазго – 0 (0), Шаркс – 0 (0), Ольстер – 0 (0), Дрэгонс – 0 (0).
