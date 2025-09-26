  • Спортс
  • Регби
  • Новости
  • United Rugby Championship. 1-й тур. «Стормерс» сыграет с «Ленстером», «Глазго» против «Шаркс» и другие матчи
United Rugby Championship. 1-й тур. «Стормерс» сыграет с «Ленстером», «Глазго» против «Шаркс» и другие матчи

26-27 сентября пройдут матчи первого тура United Rugby Championship.

United Rugby Championship

1-й тур

26 сентября

Стормерс – Ленстер – 20.00

Глазго – Шаркс – 22.05

Ольстер – Дрэгонс – 22.05

27 сентября

Буллс – Оспрейс – 15.00

Дзебре – Эдинбург – 17.05

Скарлетс – Манстер – 19.30

Кардифф Блюз – Лайонс – 21.45

Коннахт – Бенеттон – 21.45

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Турнирное положение: Буллс – 0 очков (0 игр), Оспрейс – 0 (0), Дзебре – 0 (0), Эдинбург – 0 (0), Скарлетс – 0 (0), Манстер – 0 (0), Стормерс – 0 (0), Ленстер – 0 (0), Кардифф Блюз – 0 (0), Лайонс – 0 (0), Коннахт – 0 (0), Бенеттон – 0 (0), Глазго – 0 (0), Шаркс – 0 (0), Ольстер – 0 (0), Дрэгонс – 0 (0). 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
United Rugby Championship
logoЭдинбург
logoСтормерс (Вестерн Провинс)
logoКоннахт
результаты
logoГлазго Уорриорс
Ньюпорт Гвент Дрэгонс
logoБенеттон Тревизо
logoДзебре
logoКардифф Блюз
logoЛенстер
logoМанстер
logoЛланелли Скарлетс
logoОспрейс
logoОльстер
logoШаркс
logoЛайонс
logoБуллс
Регби в Telegram
