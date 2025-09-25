В PARI Чемпионате России по регби введут оранжевую карточку – удаление на 20 минут

В PARI Чемпионате России по регби введут оранжевую карточку.

В плей-офф PARI Чемпионата России будет введена 20-минутная красная карточка или оранжевая карточка.

Показываться она будет как жест бункера (скрещенные руки судьи) совместно с красной карточкой. Такое нововведение необходимо в случае, когда желтая карточка становится недостаточным наказанием, а красная – слишком суровым.

Получить оранжевую карточку можно за грубую игру, высокий уровень опасности со смягчающим фактором или недостаточно высоким уровнем опасности, чтобы игрок получил красную.

В случае, когда игрок получает оранжевую карточку, его команда останется играть в меньшинстве на протяжении следующих 20 минут. Удаленный игрок покидает техническую зону команды и автоматически пропустит не менее одной игровой недели. Замены игрока делаются из числа оставшихся замен на момент окончания удаления. Обратные замены, за исключением игроков первой линии, запрещены.

Если карточку получает игрок первой линии, то его замена, как в случае с желтой карточкой, осуществляется только в случае назначаемой на поле схватки. При этом игрок другого амплуа, временно уходящий с поля, может находиться на скамейке запасных во время удаления. Если замены исчерпаны, команда доигрывает матч в меньшинстве.

Еще один важный момент: две желтые карточки автоматически превращаются в 20-минутную красную карточку

Плей-офф PARI Чемпионата России по регби стартует в эти выходные. Все матчи в прямом эфире покажет Спортс’‘.

Прямые трансляции регби на Спортсе’‘