  • Спортс
  • Регби
  • Новости
  • Первухин о том, почему не уходит с поля во время игры: «Главный тренер должен быть со скамейкой. До сегодняшнего момента результат был внизу, а не наверху»
0

Первухин о том, почему не уходит с поля во время игры: «Главный тренер должен быть со скамейкой. До сегодняшнего момента результат был внизу, а не наверху»

Александр Первухин рассказал, почему не уходит с поля во время игры.

Главный тренер «Енисея-СТМ» Александр Первухин рассказал, почему не уходит с поля во время игры.

– Я заметил, что на многих матчах тренеры поднимаются наверх, а вы остаетесь на бровке.

– Во-первых, из всех тренеров старшего поколения, будем мягко говорить, остался только я. Естественно, привычки никто менять не будет.

Во-вторых, я совершенно не вижу в этом смысла. И недаром ни хоккейный, ни футбольный, ни баскетбольный тренер не уходит сидеть на трибуну, потому что в любой команде есть группа помощников, видеоаналитиков, которые находятся наверху и могут вовремя тебе подсказать.

Главный тренер должен быть со скамейкой. Ему делать замены, ему надо чувствовать эти замены, чувствовать игроков. И я не для показухи хожу под дождем без зонта, а потому, что он мне мешает и не нужен во время игры. Так что мое мнение остаётся неизменным.

А то, что все смотрят на то, как там ребята на Западе, ну пусть смотрят, вопросов нет. До сегодняшнего момента результат был внизу, а не наверху. Дальше поживем – увидим, – рассказал Первухин.

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: «Чемпионат.com»
logoЕнисей-СТМ
logoЧемпионат России по регби
Александр Первухин
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Регби в Telegram
Материалы по теме
Александр Первухин: «За эти годы мы всем надоели, но это не значит, что «Енисей» играет в неправильное регби»
сегодня, 06:33
Александр Первухин: «Бронза для «Енисея-СТМ» – явный провал. Видимо наверху сказали: ну, хорош»
30 октября, 11:08
Первухин о бронзе «Енисея-СТМ»: «Извините, в этот раз не получилось как обычно. Но мы обязательно вернемся!»
12 октября, 12:17
Главные новости
Александр Первухин: «За эти годы мы всем надоели, но это не значит, что «Енисей» играет в неправильное регби»
сегодня, 06:33
Тестовые матчи. «Барбарианс» сыграют с Новой Зеландией, Англия встретится с Австралией, другие матчи
сегодня, 06:11
Форвард из ЮАР Андиса Нтсила стал игроком пензенского «Локомотива»
вчера, 12:53
Арноут Малербе покинул московское «Динамо»
30 октября, 12:09
Александр Первухин: «Бронза для «Енисея-СТМ» – явный провал. Видимо наверху сказали: ну, хорош»
30 октября, 11:08
Южноафриканский полузащитник Райан Смит перешел в «Локомотив»
30 октября, 06:51
Южноафриканский нападающий Нджабуло Гумеде перешел в «Локомотив»
29 октября, 16:03
Джереми Джордаан покинул «Локомотив»
29 октября, 06:47
Главный тренер «Химика» о победе в Высшей лиге: «Хотелось закрыть вопрос и доказать, что мы настоящие чемпионы»
29 октября, 06:19
Нападающие Нежданов, Зыков, Закашвили и Колев покидают «Стрелу-Ак Барс»
28 октября, 13:49
Ко всем новостям
Последние новости
Федерация регби России о гибели хоккейного «Локомотива» в 2011-м: «Помним 🙏»
7 сентября, 12:51
Трансляция регби на Спортсе’‘: «Динамо» – «Металлург»
10 августа, 06:35Видео
Хайлайты матча «Славы» и «Металлурга» во втором туре чемпионата России по регби
11 мая, 19:57Видео
Тренер «Славы» Толмачев: «В первом тайме у нас преобладал технический брак. Был мандраж, но затем вкатились и уже катили до последнего»
11 мая, 14:19
Хайлайты матча «ВВА-Подмосковья» и «Красного Яра» во втором туре чемпионата России по регби
11 мая, 12:19Видео
Запись трансляции Суперкубка России по регби-2025: сыграли «Енисей-СТМ» и «Стрела-Ак Барс»
26 апреля, 06:00Live
Южноафриканский регбист Рикерт Корфф получил российское спортивное гражданство
7 декабря 2024, 16:13
Регбист «Спартака» Андрей Черемных ушел из жизни в возрасте 33 лет
26 августа 2024, 19:52
«Думаю, мы могли играть и создали бы конкуренцию. Но точно не для Новой Зеландии». Регбистка Шестакова о пропуске Олимпиады
16 августа 2024, 06:08
Российский регбист Назар Хлобозов погиб в возрасте 17 лет в автокатастрофе
7 ноября 2023, 17:34