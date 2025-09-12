«Динамо» планирует проводить матчи на «ВТБ-Арене» в ближайшее время

Регбийный клуб «Динамо» планирует проводить матчи на «ВТБ-Арене».

7 сентября на арене состоялся Финал Кубка России – там сыграли «Локомотив» и «Стрела-Ак Барс».

Сейчас домашние матчи «Динамо » проходят в спортивном городке «Лужники».

«Естественно, мы планируем вернуться в Петровский парк, это вопрос времени, финансов и организационных мероприятий. Переход на такой стадион, как «ВТБ-Арена», должен быть приурочен к чему-то.

Чтобы мы могли показать хорошую игру, собрать болельщиков на какое-то мероприятие, связанное с достижением. Мы хотим сделать взаимосвязь, может быть это будет в этом году, может в следующем, может через год.

Все понимают ответственность, игра покажет, на что мы способны. Готовы ли мы уже быть в верхней четверке и бороться за медали или нам еще рановато и надо потренироваться. Все будет зависеть от настроя. Команды ровные и хорошо подготовлены, будет все решаться в малейших деталях», – рассказал генеральный директор команды Павел Трусагин.

