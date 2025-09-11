Данил Лосенков – лучший игрок двенадцатого тура чемпионата России по регби по версии Спортса’‘
За игрока «Красного Яра» проголосовали 49% пользователей.
На втором месте – Максим Шевцов («Стрела-Ак Барс», 35%), Питер Якобс («Енисей-СТМ») и Иван Чепрага («Динамо) разделили третью строчку (по 8%).
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Спортс’’
