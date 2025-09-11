Данил Лосенков – лучший игрок двенадцатого тура чемпионата России по регби по версии Спортса’‘

Лосенков – лучший игрок 12-го тура чемпионата России по регби по версии Спортс’‘.

За игрока «Красного Яра» проголосовали 49% пользователей.

На втором месте – Максим Шевцов («Стрела-Ак Барс », 35%), Питер Якобс («Енисей-СТМ ») и Иван Чепрага («Динамо ) разделили третью строчку (по 8%).

