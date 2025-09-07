  • Спортс
Давыдов о Финале Кубка России: «Это регбийный праздник для нашей страны. Очень много болельщиков, это здорово»

Давыдов оценил победу «Стрелы-Ак Барс» в Финале Кубка России по регби.

Команда обыграла «Локомотив» со счетом 13:7.

Матч посетили 11 968 зрителей.

«Игра была очень напряженная, но мы всю неделю готовились к этому матчу, понимали, что эта встреча будет очень непростой. «Локомотив» занес очень быструю попытку, а дальше мы пытались атаковать весь матч. Но, доходя до зачетки «Локомотива», мы то теряли мяч, то получали штрафные, и долго не могли набрать очки.

Мы ничего не меняли, у нас был план на игру, мы его придерживались. Да, были неправильные решения, но все мы люди, все мы ошибаемся. Смогли переломить ход встречи, отыграть игру без нарушений. Будем разбирать, но, я думаю, что это один из самых лучших матчей в плане дисциплины для нашей команды.

Да, Джейпи Нил (главный тренер, дисквалифицированный на игру – Спортс’‘) с нами всегда на связи, может быть его энергетики чуть не хватало в раздевалке, но в перерыве он позвонил нам по видеосвязи, мы услышали его шуточки, но что-то сказать он нам не смог, потому что связь была плохая (смеется). Но само его появление на экране уже дало нам заряд энергии.

Дай Бог не последний финал сыграли здесь, классно играть здесь, это регбийный праздник для нашей страны. Очень много болельщиков, это здорово», – рассказал капитан «Стрелы-Ак Барс» Герман Давыдов.

Драма в главном матче года в нашем регби: «Локо» вел 60 минут, но проиграл «Стреле»

