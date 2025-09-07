  • Спортс
  • Ван Ройен о Финале Кубка России: «12 тысяч человек, что пришли посмотреть на игру, мотивируют играть не только для семьи, но и для них»
2

Ван Ройен порадовался большому числу зрителей в Финале Кубка России по регби.

На игру «Локомотива» и «Стрелы-Ак Барс» (7:13)  пришли 11 968 человек – новый рекорд.

«Во-первых, у нас выпадает не так много шансов играть на таких больших стадионах. А когда ты играешь еще и в финале, это просто великолепно. Все 12 тысяч человек, что пришли посмотреть на игру, мотивируют тебя играть не только для своей семьи, но и для всех болельщиков.

Что касается моей попытки – в регби бывает, что тебе повезет, ты найдешь маленькое пространство и занесешь. Это было хорошее начало, но в регби все может меняться каждые пять минут.

Мы сегодня играли все друг за друга, боролись до последнего. Мы давно сформировавшийся коллектив, который бьется друг за друга. Впервые за 21 год Пенза играла в финале Кубка России, это и была главная мотивация для нас», – рассказал игрок «Локомотива» Руди Ван Ройен.

Драма в главном матче года в нашем регби: «Локо» вел 60 минут, но проиграл «Стреле»

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Спортс’‘
Кубок России
logoЛокомотив
Руди Ван Ройен
logoСтрела-Ак Барс
