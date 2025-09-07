Гари Бота: «Ключевыми стали последние минуты, когда наша схватка стала доминировать и принесла нам очки»

Гари Бота оценил победу «Стрелы-Ак Барс» в Финале Кубка России по регби.

Казанский клуб обыграл «Локомотив » со счетом 13:7 (3:7).

«Финальные матчи всегда бывают тяжелыми. Команды готовились на все сто процентов. Оба коллектива сильно старались. Но мы здесь в «Стреле-Ак Барс» создаем семью и сказали парням перед матчем, что им нужно просто играть и наслаждаться регби для всех нас, для семей, родителей и детей.

Что стало переломным моментом в этом матче? В начале матча был тяжелый момент, когда Пенза занесла, все же мы планировали играть совсем по-другому в этом матче.

Ключевыми стали последние 15-20 минут, когда наша схватка стала доминировать и принесла нам важнейшие очки. Все, что прививает команде Джейпи Нил и менеджмент команды, все это принесло победу и в общем итоге сработало», – рассказал тренер «Стрелы-Ак Барс» Гари Бота.

