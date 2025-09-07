Янюшкин о поражении в Финале Кубка России: «К ребятам нет претензий, сказал всем большое спасибо. Нужно забыть эту игру»

Александр Янюшкин оценил поражение «Локомотива» в Финале Кубка России по регби.

Команда проиграла «Стреле-Ак Барс» со счетом 7:13.

«Достаточно хорошая и плотная игра. Команде не хватило дисциплинированности в конце матча. Подустали, начали нарушать. «Стрела-Ак Барс » – это команда второго тайма.

Мы же больше защищались после перерыва, не выдержали дисциплину, против казанцев сложно было играть с двумя удалениями. «Стрела-Ак Барс» их реализовала. Да, у нас был шанс занести на последних минутах, но матч, к сожалению, так и закончился победой соперника.

В концовке матча мы играли, так как мы должны были действовать с самого начала. Но к ребятам нет претензий, сказал всем большое спасибо за этот матч.

Нужно забыть эту игру, впереди у нас PARI Чемпионат России по регби, где мы должны попадать в плей-офф. Впереди игра с «Динамо», и сейчас нам самое главное отдохнуть, а после двигаться дальше», – рассказал главный тренер «Локомотива » Александр Янюшкин .

Драма в главном матче года в нашем регби: «Локо» вел 60 минут, но проиграл «Стреле»