Кубок мира по регби-2025 (жен). США сыграют с Самоа, Уэльс встретится с Фиджи, Англия против Австралии, другие матчи

США сыграют с Самоа, Уэльс встретится с Фиджи на женском Кубке мира по регби.

6-7 сентября в Великобритании пройдут третьи матчи группового этапа.

Кубок мира по регби-2025

Женщины

6 сентября

Группа А

США – Самоа – 15.30

Англия – Австралия – 19.00

Положение в группе: Англия – 10 очков (2 игры), Австралия – 8 (2), США – 3 (2), Самоа – 0 (2).

Группа B

Канада – Шотландия – 14.00

Уэльс – Фиджи – 16.45

Положение в группе: Канада – 10 (2), Шотландия – 10 (2), Фиджи – 0 (2),  Уэльс – 0 (2).

7 сентября

Группа С

Япония – Испания – 14.00

Новая Зеландия – Ирландия – 16.45

Положение в группе: Новая Зеландия – 10 (2), Ирландия – 10 (2), Испания – 1 (2), Япония – 0 (2).

Группа D

Италия – Бразилия – 16.00

Франция – ЮАР – 18.45

Положение в группе: ЮАР – 10 (2), Франция – 9 (2), Италия – 2 (2), Бразилия – 0 (2).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. В плей-офф выходят первые две команды из группы. Если команды наберут одинаковое количество очков, то места в таблице будут определены по разнице мячей.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
