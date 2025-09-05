Кубок мира по регби-2025 (жен). США сыграют с Самоа, Уэльс встретится с Фиджи, Англия против Австралии, другие матчи
США сыграют с Самоа, Уэльс встретится с Фиджи на женском Кубке мира по регби.
6-7 сентября в Великобритании пройдут третьи матчи группового этапа.
Кубок мира по регби-2025
Женщины
6 сентября
Группа А
США – Самоа – 15.30
Англия – Австралия – 19.00
Положение в группе: Англия – 10 очков (2 игры), Австралия – 8 (2), США – 3 (2), Самоа – 0 (2).
Группа B
Канада – Шотландия – 14.00
Уэльс – Фиджи – 16.45
Положение в группе: Канада – 10 (2), Шотландия – 10 (2), Фиджи – 0 (2), Уэльс – 0 (2).
7 сентября
Группа С
Япония – Испания – 14.00
Новая Зеландия – Ирландия – 16.45
Положение в группе: Новая Зеландия – 10 (2), Ирландия – 10 (2), Испания – 1 (2), Япония – 0 (2).
Группа D
Италия – Бразилия – 16.00
Франция – ЮАР – 18.45
Положение в группе: ЮАР – 10 (2), Франция – 9 (2), Италия – 2 (2), Бразилия – 0 (2).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. В плей-офф выходят первые две команды из группы. Если команды наберут одинаковое количество очков, то места в таблице будут определены по разнице мячей.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости