Кубок мира по регби-2025 (жен). США сыграют с Самоа, Уэльс встретится с Фиджи, Англия против Австралии, другие матчи

США сыграют с Самоа, Уэльс встретится с Фиджи на женском Кубке мира по регби.

6-7 сентября в Великобритании пройдут третьи матчи группового этапа. Кубок мира по регби-2025 Женщины 6 сентября Группа А США – Самоа – 15.30 Англия – Австралия – 19.00 Положение в группе: Англия – 10 очков (2 игры), Австралия – 8 (2), США – 3 (2), Самоа – 0 (2). Группа B Канада – Шотландия – 14.00 Уэльс – Фиджи – 16.45 Положение в группе: Канада – 10 (2), Шотландия – 10 (2), Фиджи – 0 (2), Уэльс – 0 (2). 7 сентября Группа С Япония – Испания – 14.00 Новая Зеландия – Ирландия – 16.45 Положение в группе: Новая Зеландия – 10 (2), Ирландия – 10 (2), Испания – 1 (2), Япония – 0 (2). Группа D Италия – Бразилия – 16.00 Франция – ЮАР – 18.45 Положение в группе: ЮАР – 10 (2), Франция – 9 (2), Италия – 2 (2), Бразилия – 0 (2). ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. В плей-офф выходят первые две команды из группы. Если команды наберут одинаковое количество очков, то места в таблице будут определены по разнице мячей.