  • Кубок мира по регби-2025 (жен). Англия сыграет с США, Австралия встретится с Самоа, Шотландия против Уэльса, другие матчи
22 августа в Англии стартует женский Кубок мира по регби.

Кубок мира по регби-2025

Женщины

Группа А

22 августа

Англия – США – 21.30

23 августа

Австралия – Самоа – 14.00

Положение в группе: Англия – 0 очков (0 игр), Австралия – 0 (0), Самоа – 0 (0), США – 0 (0). 

Группа B

23 августа

Шотландия – Уэльс – 16.45

Канада – Фиджи – 19.30

Положение в группе: Канада – 0 (0), Шотландия – 0 (0), Уэльс – 0 (0), Фиджи – 0 (0). 

Группа С

24 августа

Ирландия – Япония – 14.00

Новая Зеландия – Испания – 19.30

Положение в группе: Новая Зеландия – 0 (0), Ирландия – 0 (0), Испания – 0 (0), Япония – 0 (0).

Группа D

23 августа

Франция – Италия – 22.15

24 августа

ЮАР – Бразилия – 16.45

Положение в группе: Франция – 0 (0), Италия – 0 (0), ЮАР – 0 (0), Бразилия – 0 (0). 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. В плей-офф выходят первые две команды из группы. Если команды наберут одинаковое количество очков, то места в таблице будут определены по разнице мячей.

