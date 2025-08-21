Кубок мира по регби-2025 (жен). Англия сыграет с США, Австралия встретится с Самоа, Шотландия против Уэльса, другие матчи
22 августа в Англии стартует женский Кубок мира по регби.
Кубок мира по регби-2025
Женщины
Группа А
22 августа
Англия – США – 21.30
23 августа
Австралия – Самоа – 14.00
Положение в группе: Англия – 0 очков (0 игр), Австралия – 0 (0), Самоа – 0 (0), США – 0 (0).
Группа B
23 августа
Шотландия – Уэльс – 16.45
Канада – Фиджи – 19.30
Положение в группе: Канада – 0 (0), Шотландия – 0 (0), Уэльс – 0 (0), Фиджи – 0 (0).
Группа С
24 августа
Ирландия – Япония – 14.00
Новая Зеландия – Испания – 19.30
Положение в группе: Новая Зеландия – 0 (0), Ирландия – 0 (0), Испания – 0 (0), Япония – 0 (0).
Группа D
23 августа
Франция – Италия – 22.15
24 августа
ЮАР – Бразилия – 16.45
Положение в группе: Франция – 0 (0), Италия – 0 (0), ЮАР – 0 (0), Бразилия – 0 (0).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. В плей-офф выходят первые две команды из группы. Если команды наберут одинаковое количество очков, то места в таблице будут определены по разнице мячей.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
