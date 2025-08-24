Александр Первухин: «Енисей-СТМ» проигрывал не столько соперникам, сколько себе. Это реальность»

Первухин порадовался победе «Енисея-СТМ» над «Славой» на PARI ЧР по регби.

Красноярская команда победила со счетом 59:7.

«Первый тайм доставил удовольствие. Это был пример по динамике. Количество собственного брака практически отсутствовало. Так могло быть и в прошлой игре, если бы не допускали ошибок. Хочу поблагодарить «Славу» — играли плотно в защите. Везде были жесткие захваты. Также благодарю зрителей.

Мы вышли на первое место, дальше так и идем. Главное для нас было убрать брак в своих действиях. Это удалось в Пензе. Поэтому я возлагал надежды на матч против «Красного Яра». «Енисей-СТМ», начиная с игры в Казани, проигрывал не столько соперникам, сколько себе. Это реальность.

Встреча в Пензе доказала, что мы выходим на свой уровень, а поединок против «Красного Яра» — это парадокс. При норме в 13-14 минут владения мячом, мы владели 23 минуты, сделали 246 пасов. Но в итоге матч проигран. Мы все время боремся за первое место. Сейчас оступилась «Стрела-Ак Барс», раньше ошибались мы. Все по первому месту регулярки будет решаться 14 сентября», – рассказал главный тренер «Енисея-СТМ» Александр Первухин.

Трансляция регби на Спортсе’‘: «Енисей-СТМ» – «Слава»