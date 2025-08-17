Бейерс о победе над «Енисеем-СТМ»: «Думаю, после такой зарубы все регбисты сегодня будут спать с болячками»

Бейерс поделился эмоциями от первой победы «Красного Яра» над «Енисеем» за 5 лет.

В десятом туре PARI чемпионата России по регби команда обыграла «Енисей-СТМ» со счетом 24:17.

«Я не могу сейчас показать эмоции, которые я испытываю, но это был длинный год подготовки и команда почти полностью поменялась. Мы очень долго к этому шли и в итоге пришли к победе в дерби.

Регби – это игра моментов, иногда ты используешь их и атакуешь. Иногда их нет, и тебе приходится усердно защищаться. Сегодня у нас было немало моментов, которые мы реализовали.

Морозов и Сангинов получили небольшие травмы. Уверен, что все будет нормально. Думаю, что после такой зарубы все регбисты сегодня будут спать с болячками», – рассказал главный тренер «Красного Яра» Ульрих Бейерс.

