Первухин о поражении от «Красного Яра»: «С такой игрой говорить о первых местах не приходится. Ошибки как у ребят из детской школы»
Команда проиграла со счетом 17:24 в десятом туре PARI чемпионата России по регби.
«Нормальная ситуация, «Красный Яр» грыз поле. Говоря о двух результативных ошибках, мы забываем о том, что самих ошибок только в первом тайме было около десяти, из них половина – это то, что допускают в детской школе.
30 минут играть на одной половине и пропустить с двух ударов на свою половину две попытки – это было бы смешно, если бы не было так грустно. С такой игрой говорить о каких-то первых местах не приходится. Будем разбираться.
Есть ли у «Енисея-СТМ» кризис? Сегодня команда и ее ключевые игроки делают ошибки, которые допускают ребята из детской школы. Потом начинают героически преодолевать проблемы, после чего снова следует результативная ошибка. Значит, мы делаем что-то неправильно», – рассказал главный тренер «Енисея-СТМ» Александр Первухин.