Толмачев о поражении от «Локомотива»: «Две желтые карточки сломали нашу игру. Нам нужно перестать нарушать, мы можем выигрывать у любых клубов»

Толмачев оценил поражение «Славы» в матче с «Локомотивом» на ЧР по регби.

Московская команда проиграла со счетом 23:52.

«Я думаю, у парней было очень много эмоций, и это вылилось не в продуктивность, а в нарушения. Да и в конце тайма эти две желтые карточки сломали нашу игру.

Держались на равных, выходили вперед, но за то время, что мы остались в 13 человек против такой команды, как «Локомотив », которая борется за чемпионство, было очень тяжело.

Пропустили три попытки, но парни – большие молодцы, не бросили играть, начали отрабатывать и дальше. Нам нужно перестать нарушать, мы можем выигрывать у любых клубов», – рассказал главный тренер «Славы» Максим Толмачев.