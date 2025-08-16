  • Спортс
  • Регби
  • Новости
  • Толмачев о поражении от «Локомотива»: «Две желтые карточки сломали нашу игру. Нам нужно перестать нарушать, мы можем выигрывать у любых клубов»
0

Толмачев о поражении от «Локомотива»: «Две желтые карточки сломали нашу игру. Нам нужно перестать нарушать, мы можем выигрывать у любых клубов»

Толмачев оценил поражение «Славы» в матче с «Локомотивом» на ЧР по регби.

Московская команда проиграла со счетом 23:52.

«Я думаю, у парней было очень много эмоций, и это вылилось не в продуктивность, а в нарушения. Да и в конце тайма эти две желтые карточки сломали нашу игру.

Держались на равных, выходили вперед, но за то время, что мы остались в 13 человек против такой команды, как «Локомотив», которая борется за чемпионство, было очень тяжело.

Пропустили три попытки, но парни – большие молодцы, не бросили играть, начали отрабатывать и дальше. Нам нужно перестать нарушать, мы можем выигрывать у любых клубов», – рассказал главный тренер «Славы» Максим Толмачев.

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Федерация регби России
Максим Толмачев
logoЛокомотив
logoЧемпионат России по регби
logoСлава
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Регби в Telegram
Материалы по теме
Александр Янюшкин: «Самое главное – забрать пять очков. Нам нельзя ошибаться»
сегодня, 13:25
Турнирная таблица чемпионата России по регби-2025
22сегодня, 12:54
Трансляция регби на Спортсе’‘: «Слава» – «Локомотив»
сегодня, 12:52Видео
Главные новости
Чемпионат России по регби. «Слава» уступила «Локомотиву», «ВВА-Подмосковье» встречается с «Металлургом» и другие матчи
2750 минут назадВидео
Красивые попытки от Юбера и Ван Ринена: лучшие моменты матча «Славы» и «Локомотива»
сегодня, 13:37Видео
Александр Янюшкин: «Самое главное – забрать пять очков. Нам нельзя ошибаться»
сегодня, 13:25
Кубок Карри. 4-й тур. «Пумас» сыграют с «Лайонс», «Читас» против «Вестерн Провинс», другие матчи
сегодня, 13:12
Турнирная таблица чемпионата России по регби-2025
22сегодня, 12:54
Молдавский регбист Александру Колев перешел в «Стрелу-Ак Барс»
вчера, 17:17
Леонид Калинин – лучший игрок девятого тура чемпионата России по регби по версии Спортса’‘
вчера, 16:42
Кирилл Фраиндт о переходе в «Ла-Рошель»: «Не хватает нашей русской кухни. А так вроде ко всему привык»
214 августа, 06:53
Календарь чемпионата России по регби-2025
614 августа, 06:10
Обзор 9-го тура PARI чемпионата России по регби
12 августа, 11:02Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Трансляция регби на Спортсе’‘: «Динамо» – «Металлург»
10 августа, 06:35Видео
Хайлайты матча «Славы» и «Металлурга» во втором туре чемпионата России по регби
11 мая, 19:57Видео
Тренер «Славы» Толмачев: «В первом тайме у нас преобладал технический брак. Был мандраж, но затем вкатились и уже катили до последнего»
111 мая, 14:19
Хайлайты матча «ВВА-Подмосковья» и «Красного Яра» во втором туре чемпионата России по регби
11 мая, 12:19Видео
Запись трансляции Суперкубка России по регби-2025: сыграли «Енисей-СТМ» и «Стрела-Ак Барс»
526 апреля, 06:00Live
Южноафриканский регбист Рикерт Корфф получил российское спортивное гражданство
47 декабря 2024, 16:13
Регбист «Спартака» Андрей Черемных ушел из жизни в возрасте 33 лет
126 августа 2024, 19:52
«Думаю, мы могли играть и создали бы конкуренцию. Но точно не для Новой Зеландии». Регбистка Шестакова о пропуске Олимпиады
16 августа 2024, 06:08
Российский регбист Назар Хлобозов погиб в возрасте 17 лет в автокатастрофе
17 ноября 2023, 17:34
Семикратная чемпионка Европы по регби-7 Байзат Хамидова завершила карьеру
115 июня 2023, 12:14