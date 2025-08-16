0

Александр Янюшкин: «Самое главное – забрать пять очков. Нам нельзя ошибаться»

Янюшкин оценил победу «Локомотива» над «Славой» на ЧР по регби.

Пензенский клуб победил со счетом 52:23.

«Самое главное было забрать пять очков. Сами видите, на каком месте мы находимся в турнирной таблице. Нам нельзя ошибаться, сейчас все будет зависеть не только от нас, но и от тех команд, которые будут играть уже после нас в туре.

Очень важно реализовывать свои моменты в каждой игре, на «Славе» всегда тяжело играть. Здесь узкое поле, а «Локомотив» любит широкую игру. Но хозяев сегодня подвела дисциплина, мы воспользовались этим сполна. «Слава» всегда играет до последнего, поэтому никогда нельзя расслабляться с этой командой.

Дебют Криса Холлиса? Не отметился яркими действиями, не положил попытку, но свою работу выполнил. Ему достаточно трудно адаптироваться, он старается, и его поддерживает команда. Поздравляю его с дебютом за «Локомотив»!» – рассказал главный тренер «Локомотива» Александр Янюшкин.

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Федерация регби России
