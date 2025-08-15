Леонид Калинин – лучший игрок девятого тура чемпионата России по регби по версии Спортса’‘

Леонид Калинин – лучший игрок девятого тура ЧР по регби по версии Спортса’‘.

В голосовании игрок «Славы» набрал 38% голосов.

Джейсон Таумалоло («Красный Яр ») и Лейтон Экстин («Динамо ») стали вторыми – они получили по 23% голосов. Четвертый – Рашид Магомедсаидов («Енисей-СТМ », 13%).

