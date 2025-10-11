Максим Толмачев: «Задача у «Славы» на сезон выполнена полностью, планы на будущее тоже уже намечены»

Толмачев оценил поражение «Славы» от «Локомотива» в матче за 5-е место на ЧР.

«Слава» уступила со счетом 34:47 и заняла шестое место на турнире.

«Для нас такой микрофинал впервые, где каждая ошибка дорогого стоит. Но могу сказать, что у нас была самая лучшая игра против хорошего соперника, который претендовал на медаль.

Я хочу поблагодарить всех парней, которые играли с первой до последней минуты. Просто мы сегодня не реализовали даже свои 50% моментов, а «Локомотив» реализовал по проценту чуть больше. И поэтому он оказался впереди.

У нас прошло 17 матчей, после каждого мы делаем выводы. Я считаю, что каждый матч для нас должен становиться лучше, чем предыдущий. Сегодня парни многое сотворили, много допустили мелких ошибок и не реализовали свое. Задача на сезон выполнена полностью, планы на будущее тоже уже намечены. Дальше больше!» – рассказал главный тренер «Славы» Максим Толмачев.

Трансляция регби на Спортсе’‘: «Локомотив» – «Слава»