Кирилл Фраиндт о переходе в «Ла-Рошель»: «Не хватает нашей русской кухни. А так вроде ко всему привык»

Кирилл Фраиндт рассказал об адаптации во французском клубе «Ла-Рошель».

— Ты уже почти месяц находишься в «Ла-Рошеле». Как прошла адаптация?

— В принципе, все отлично. Я не в первый раз попадаю в незнакомую обстановку — в детстве много путешествовал с родителями, плюс ездил стажироваться в другие страны. Поэтому к новым условиям привык быстро. Команда меня приняла хорошо. Пока ни на что не жалуюсь.

— На каком языке общаешься с партнерами?

— Сейчас вот начинаю учить французский. А так я неплохо владею английским. В обыденной жизни пока не было проблем. Если надо узнать что-то более сложное, то могу воспользоваться онлайн-переводчиком.

— Есть ли вещи, к которым ты до сих пор не смог привыкнуть?

— В первую очередь еда. Не хватает нашей русской кухни. А так вроде ко всему привык.

— Первое, что приходит на ум из французской кухни — это улитки и устрицы. Я же правильно понимаю, что это не совсем так? Или вас в клубе действительно кормят только улитками и устрицами?

— Нет, у нас обычный спортивный рацион. Салаты, пасты, овощи — все достаточно просто, но при этом сбалансированно. Хотя стереотип про улиток и устриц достаточно распространен. Меня еще часто спрашивают про круассаны и багеты. Вот здесь они нереально вкусные! Не знаю, почему так, видимо, есть свои секреты приготовления.

— Ла-Рошель — это в первую очередь город. Насколько он отличается от Красноярска?

— Их сложно сопоставлять. Красноярск — это миллионник, огромный мегаполис. Ла-Рошель — небольшой городок, где живут примерно 70-80 тысяч человек. Конечно, тут ритм жизни гораздо размереннее. Люди никуда не торопятся. Здесь мало многоэтажек — в основном небольшие дома. Есть исторические постройки, которые сохранились с давних времен.

Я бы еще отметил, что в Ла-Рошели выделены специальные дорожки для велосипедов и скутеров. Там даже есть свои светофоры и переезды. В Красноярске я такого не встречал.

— Можешь сравнить «Енисей-СТМ» и «Ла-Рошель»?

— Здесь я работаю в основе, а в Красноярске тренировался с молодежкой и в первую команду не попадал. Конечно, разница колоссальна. Но вряд ли я смогу сравнить основу «Ла-Рошели» и «Енисея ».

Хотя можно вспомнить, когда французы приезжали в Красноярск в 2018 году. Тогда был еврокубковый матч на стадионе «Красный Яр» — я даже ходил на него. «Ла-Рошель», помнится, привезла «Енисею» примерно 60 очков. Но это было давно, и сейчас обе команды сильно изменились.

— Ты отметил, что разница колоссальна. В чем она заключается?

— Здесь очень насыщенное расписание. День начинается в семь утра, и до четырех часов дня идет плотная работа. Мы постоянно тренируемся, и свободного времени практически нет. Также отметил бы специализированную работу в тренажерном зале. Нет такого, что ты просто закачиваешь себя полностью. Тренер дает нагрузки именно на те группы мышц, которые пригодятся тебе в игре.

— Как охарактеризуешь стиль команды?

— Он более игровой, чем силовой. Здесь регбистам дают больше свободы на поле. Этим не только «Ла-Рошель» славится — так играют почти все команды во французской лиге. Ты сам можешь принять какое-то решение, если сочтешь его нужным для победы.

— Привык ли к требованиям новых тренеров?

— Да, мне было нетрудно. Я — универсальный боец. Дали задание — буду выполнять. С тренерами, кстати, уже успел немного пообщаться и обсудить общие моменты.

— Что скажешь по новым одноклубникам? Легко ли нашел общий язык?

— У нас в основе звезды мирового регби — этим все сказано. Например, есть парни из сборной Франции, которых все знают. Болельщики постоянно приходят к нам на тренировки, просят автографы и делают совместные фотографии.

Если говорить по национальному признаку, то в основе играют грузины, южноафриканцы, австралийцы и аргентинцы. В молодежной команде, насколько помню, только французы. Но со всеми из них я познакомился и, в принципе, без проблем нашел общий язык.

— Как тебе условия в новом клубе?

— Потрясающие! Здесь огромный стадион и классная тренировочная база, где есть шесть натуральных полей и одно крытое искусственное. Все в шаговой доступности. Столовая устроена по типу шведского стола — подходишь и сам выбираешь, что хочешь взять на обед. Классно! Хотя, справедливости ради, в молодежном «Енисее» нас тоже кормили очень вкусно.

Вообще хотел бы увидеть подобные условия в родном Красноярске. Знаю, что есть планы на большую реконструкцию «Авангарда». Было бы очень здорово.

— Есть ли такая вещь в «Ла-Рошели», которая тебя очень сильно удивила?

— Для меня открытием стал свод определенных правил, которые никому нельзя нарушать. Там, конечно, есть базовые моменты — не опаздывать на тренировку или не пользоваться телефоном на территории.

Но также прописано, что нужно всегда ходить в клубной экипировке и не забывать свои вещи в разных местах. Я вот случайно оставил кроссовки в массажном кабинете — мне за это чуть не прилетело.

— Оштрафовали?

— Нет. Тут другая система наказаний, и она тоже меня удивила. На общекомандном собрании те, кто проштрафились, крутят специальное колесо. На нем указаны разные наказания. Например, туннель — это когда игроки встают друг напротив друга, а ты должен пробежать между ними и при этом еще будешь получать по спине и голове. Или нужно спеть какую-то песню перед всей командой. Вариантов много!

— Тебя как наказали за кроссовки?

— На первый раз простили. Но сказали: «Если повторится — будешь крутить колесо», – рассказал Кирилл Фраиндт.

