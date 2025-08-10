Первухин о «Локомотиве»: «Думаю, они еще многим доставят массу неприятностей. В финальную четверку эта команда должна проходить»

Александр Первухин оценил победу над «Локомотивом» в чемпионате России по регби.

Сегодня в девятом туре PARI Чемпионата России «Локомотив» уступил «Енисею-СТМ» (20:48).

«Ожидали серьезный матч. «Локомотив» на хорошем ходу, и в первом тайме он это доказал. После перерыва нам удалось добиться своего. Поздравляю нашу команду и болельщиков с хорошей игрой и важной победой на выезде.

Сегодня нет претензий ни к одному ключевому игроку. Была задача сократить количество собственного брака и ошибок, что мы и сделали. Спасибо больше сопернику за матч, думаю, они еще многим доставят массу неприятностей. В финальную четверку эта команда должна проходить», – сказал главный тренер «Енисея-СТМ» Первухин .