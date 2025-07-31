Девять игроков «Енисея-СТМ» продолжат карьеру в «Металлурге»

Вторую часть сезона PARI Чемпионата России по регби сразу девять регбистов «Енисея-СТМ» проведут в аренде в новокузнецком «Металлурге».

Это Данил Орлик, Данила Маньковский, Данил Бурлаков, Семён Черноногов, Вячеслав Таскин, Сергей Дункан Эдвардс, Эльдияр Токтосунов, Никита Зиновкин и Расим Султанов.

По итогам первого круга PARI Чемпионата России по регби новокузнецкий «Металлург» не одержал ни одной победы. В межсезонье команду возглавил Виктор Гресев.