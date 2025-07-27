Джейпи Нил: «Сегодня ребята бились друг за друга, отставали по счету, но не переставали верить и бороться»

Джейпи Нил оценил победу «Стрелы-Ак Барс» над «Енисеем-СТМ» в 1/2 финала КР.

Команда из Казани выиграла со счетом 48:24.

«Первая игра для обеих команд после небольшого перерыва. В первом тайме у нас было много ошибок, штрафных. Это стало темой разговора в перерыве. Команда смогла убрать ошибки. Во второй половине играли по ветру, смогли закрыть «Енисей-СТМ» в их зоне, заставляли их ошибаться, и уже за ошибки наказывали соперника.

Мы уже много раз встречались с «Енисеем-СТМ», хорошо знали чего от них ждать. Сами тоже подготовили несколько комбинаций, специально под соперника, и они сегодня сработали. Регби интересная игра, иногда мяч отскакивает вам в руки, иногда против. Сегодня все это было на нашей стороне.

Да, сегодняшний матч был посвящен травмированному регбисту Алексею Бурдину. Сегодня ребята бились друг за друга, отставали по счету, но не переставали верить и бороться. Эта ситуация должна помочь Леше взять пример с ребят и продолжать оставаться позитивным, не сдаваться», – рассказал главный тренер «Стрелы-Ак Барс» Джейпи Нил.

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