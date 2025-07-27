Первухин о поражении «Енисея»: «Давайте скажем прямо: матчи проигрывает тренер. Думаю, в финале Казань обязана брать Кубок»

Первухин оценил поражение «Енисея-СТМ» в полуфинале Кубка России по регби.

Красноярский клуб проиграл «Стреле-Ак Барс» со счетом 24:48.

«В первые 20 минут у нас было как минимум три реальных момента для заноса, но мы их не реализовали. Один из розыгрышей мяча был, на мой взгляд, ключевым — после него игра начала переворачиваться.

Нереализованные шансы в атаке и, как следствие, психологический спад. Особенно после того, как соперник занес попытку сразу в начале второго тайма — это серьезно повлияло. Хочу поздравить «Стрелу-Ак Барс» с победой и пожелать успеха в финале — ребята это заслужили. Мы — нет.

Если пытаться абстрагироваться и все же искать положительные моменты… Первые 20 минут — безусловно наше выигранное начало, мы уверенно владели инициативой. При счете 19:26 игра была равной, у нас были шансы сравнять счет. Но после очередной нереализованной атаки мы пропустили.

Говорить о хорошем, когда в итоге пропущено под 50 очков — это не совсем уместно. Давайте скажем прямо: матчи проигрывает тренер. Сегодня тренерский штаб «Стрелы-Ак Барс» нас переиграл. Были у них какие-то новинки или нет — неважно. Победа в полуфинале — это всегда тренерская победа. Думаю, в финале Казань обязана брать Кубок », – сказал главный тренер «Енисея-СТМ» Александр Первухин .

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