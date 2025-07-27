  • Спортс
  • Регби
  • Новости
  • Первухин о поражении «Енисея»: «Давайте скажем прямо: матчи проигрывает тренер. Думаю, в финале Казань обязана брать Кубок»
5

Первухин о поражении «Енисея»: «Давайте скажем прямо: матчи проигрывает тренер. Думаю, в финале Казань обязана брать Кубок»

Первухин оценил поражение «Енисея-СТМ» в полуфинале Кубка России по регби.

Красноярский клуб проиграл «Стреле-Ак Барс» со счетом 24:48.

«В первые 20 минут у нас было как минимум три реальных момента для заноса, но мы их не реализовали. Один из розыгрышей мяча был, на мой взгляд, ключевым — после него игра начала переворачиваться.

Нереализованные шансы в атаке и, как следствие, психологический спад. Особенно после того, как соперник занес попытку сразу в начале второго тайма — это серьезно повлияло. Хочу поздравить «Стрелу-Ак Барс» с победой и пожелать успеха в финале — ребята это заслужили. Мы — нет.

Если пытаться абстрагироваться и все же искать положительные моменты… Первые 20 минут — безусловно наше выигранное начало, мы уверенно владели инициативой. При счете 19:26 игра была равной, у нас были шансы сравнять счет. Но после очередной нереализованной атаки мы пропустили.

Говорить о хорошем, когда в итоге пропущено под 50 очков — это не совсем уместно. Давайте скажем прямо: матчи проигрывает тренер. Сегодня тренерский штаб «Стрелы-Ак Барс» нас переиграл. Были у них какие-то новинки или нет — неважно. Победа в полуфинале — это всегда тренерская победа. Думаю, в финале Казань обязана брать Кубок», – сказал главный тренер «Енисея-СТМ» Александр Первухин.

Падение фаворита в нашем регби: «Стрела-Ак Барс» уничтожила «Енисей-СТМ» и вышла в финал Кубка

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Спортс’’
Кубок России
logoЕнисей-СТМ
logoСтрела-Ак Барс
Александр Первухин
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Регби в Telegram
Материалы по теме
Спринтерские попытки Тромпа: лучшие моменты матча «Стрелы-Ак Барс» и «Енисея-СТМ»
227 июля, 15:45Видео
Красноярские клубы не попали в финал Кубка России по регби впервые за 21 год
1427 июля, 14:15
Кубок России по регби. 1/2 финала. «Локомотив» обыграл «Красный Яр», «Стрела-Ак Барс» разгромила «Енисей-СТМ»
4327 июля, 14:08Видео
Главные новости
Календарь чемпионата России по регби-2025
6сегодня, 13:23
Девять игроков «Енисея-СТМ» продолжат карьеру в «Металлурге»
4сегодня, 13:22
World Rugby: «На данный момент наша позиция по отстранению России остается неизменной»
сегодня, 08:32
Владимир Арлашов перешел из «Металлурга» в «Красный Яр»
1вчера, 16:07
Грузинский хукер Георгий Менабде перешел в «Динамо»
вчера, 13:52
Грузинский форвард Иосеб Гушарашвили покинул «Динамо»
29 июля, 09:09
«Динамо» отзаявит Брендона Уилки из-за лимита на легионеров (Rugger)
228 июля, 07:04
Кубок Карри. 1-й тур. «Лайонс» обыграли «Шаркс», «Боланд Кавальер» одолели «Читос», другие результаты
527 июля, 20:58
Джейпи Нил: «Сегодня ребята бились друг за друга, отставали по счету, но не переставали верить и бороться»
227 июля, 16:08
Спринтерские попытки Тромпа: лучшие моменты матча «Стрелы-Ак Барс» и «Енисея-СТМ»
227 июля, 15:45Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Хайлайты матча «Славы» и «Металлурга» во втором туре чемпионата России по регби
11 мая, 19:57Видео
Тренер «Славы» Толмачев: «В первом тайме у нас преобладал технический брак. Был мандраж, но затем вкатились и уже катили до последнего»
111 мая, 14:19
Хайлайты матча «ВВА-Подмосковья» и «Красного Яра» во втором туре чемпионата России по регби
11 мая, 12:19Видео
Запись трансляции Суперкубка России по регби-2025: сыграли «Енисей-СТМ» и «Стрела-Ак Барс»
526 апреля, 06:00Live
Южноафриканский регбист Рикерт Корфф получил российское спортивное гражданство
47 декабря 2024, 16:13
Регбист «Спартака» Андрей Черемных ушел из жизни в возрасте 33 лет
126 августа 2024, 19:52
«Думаю, мы могли играть и создали бы конкуренцию. Но точно не для Новой Зеландии». Регбистка Шестакова о пропуске Олимпиады
16 августа 2024, 06:08
Российский регбист Назар Хлобозов погиб в возрасте 17 лет в автокатастрофе
17 ноября 2023, 17:34
Семикратная чемпионка Европы по регби-7 Байзат Хамидова завершила карьеру
115 июня 2023, 12:14
Группа болельщиков упала с трибуны на регбийном матче в Австралии, где обрушилось ограждение одного из секторов
6 августа 2022, 12:25Видео