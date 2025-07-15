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Кирилл Фраиндт подписал контракт с французским «Ла-Рошель»

Российский регбист Кирилл Фраиндт подписал контракт с французским «Ла-Рошель».

19-летний воспитанник «Енисея-СТМ» заключил двухлетнее соглашение с французским клубом «Ла-Рошель», выступающим в Топ-14

Фраиндт считается одним из самых перспективных российских регбистов, он способен сыграть как во второй, так и в третьей линии нападения. 

«Я очень рад, что еще один игрок из России будет расти и развиваться в Топ-14. Кирилл очень перспективный молодой человек, которого при должном подходе к делу ждет большое будущее. Уверен, что благодаря своему таланту и трудолюбию он пробьет себе дорогу в состав сначала молодежной, а затем и взрослой команды клуба.

Отмечу, что этот переход был бы невозможен без участия вице-президента Федерации регби России Кирилла Яшенкова, за что ему отдельная благодарность, – отметил агент Фраиндта Кирилл Кулемин.

В первой половине 2024 года Фраиндт проходил полугодовую стажировку в престижной международной академии SAS Rugby в южноафриканском Стелленбоше. В составе команды академии он принимал участие в тест-матчах, в том числе против сборной Испании U20, где отметился попыткой.

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Федерация регби России
logoЕнисей-СТМ
Топ-14
переходы
Кирилл Фраиндт
Ла-Рошель
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