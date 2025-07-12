Российский регбист Дронов перешел во французский клуб «Альби»

Российский регбист Дмитрий Дронов перешел во французский «Альби».

Об этом сообщила пресс-служба клуба. Контракт с 22-летним спортсменом, который играет в третьей линии нападения, рассчитан на один сезон.

«Альби» выступает в лиге Насьональ 1 – третьей по силе во Франции. Дронов ранее представлял «Кастр» из высшего дивизиона Топ-14.