Молодежный Кубок мира по регби. 3-й тур. ЮАР сыграет с Шотландией, Новая Зеландия против Ирландии и другие матчи
9 июля пройдет третий тур молодежного Кубка мира по регби.
Молодежный Кубок мира по регби (U20)
Италия
3-й тур
9 июля
Группа А
ЮАР – Шотландия – 16.30
Англия – Австралия – 19.00
Положение в группе: ЮАР – 10 очков (2 игра), Англия – 5 (2), Австралия – 5 (2), Шотландия – 1 (2).
Группа B
Уэльс – Испания – 16.30
Франция – Аргентина – 21.30
Положение в группе: Франция – 10 (2), Аргентина – 10 (2), Испания – 2 (2), Уэльс – 1 (2).
Группа C
Новая Зеландия – Ирландия – 19.00
Грузия – Италия – 21.30
Положение в группе: Новая Зеландия – 9 (2), Ирландия – 6 (2), Италия – 4 (2), Грузия – 2 (2).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. В полуфинал выходят три лучших команды из каждой группы и лучшая команда из занявших второе место в группе.
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Спортс’’
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