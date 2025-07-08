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Молодежный Кубок мира по регби. 3-й тур. ЮАР сыграет с Шотландией, Новая Зеландия против Ирландии и другие матчи

9 июля пройдет третий тур молодежного Кубка мира по регби.

Молодежный Кубок мира по регби (U20)

Италия

3-й тур

9 июля

Группа А

ЮАР – Шотландия – 16.30

Англия – Австралия – 19.00

Положение в группе: ЮАР – 10 очков (2 игра), Англия – 5 (2), Австралия – 5 (2), Шотландия – 1 (2).

Группа B

Уэльс – Испания – 16.30

Франция – Аргентина – 21.30

Положение в группе: Франция – 10 (2), Аргентина – 10 (2), Испания – 2 (2), Уэльс – 1 (2).

Группа C

Новая Зеландия – Ирландия – 19.00

Грузия – Италия – 21.30

Положение в группе: Новая Зеландия – 9 (2), Ирландия – 6 (2), Италия – 4 (2), Грузия – 2 (2).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. В полуфинал выходят три лучших команды из каждой группы и лучшая команда из занявших второе место в группе.

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Спортс’’
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