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Тагир Гаджиев – лучший игрок седьмого тура чемпионата России по регби по версии Спортс’‘

Гаджиев – лучший игрок 7-го тура чемпионата России по регби по версии Спортс’‘.

Игрок «Стрелы-Ак Барс» набрал 43% голосов.

На втором месте – Никита Арлашов («ВВА-Подмосковье», 31%), на третьем – Валерий Хлутков («Локомотив», 11%), на четвертом – Франсуа Эстерхейзен («Енисей-СТМ», 9%), на пятом – Владимир Арлашов («Металлург», 6%).

Прямые трансляции регби на Спортсе’‘

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Спортс’’
logoВВА-Подмосковье
logoЕнисей-СТМ
logoСтрела-Ак Барс
Владимир Арлашов
лучший игрок тура чемпионата России по регби
logoСпортс
Франсуа Эстерхейзен
logoЛокомотив
logoМеталлург Новокузнецк
Никита Арлашов
Валерий Хлутков
logoЧемпионат России по регби
Тагир Гаджиев
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