Тагир Гаджиев – лучший игрок седьмого тура чемпионата России по регби по версии Спортс’‘
Гаджиев – лучший игрок 7-го тура чемпионата России по регби по версии Спортс’‘.
Игрок «Стрелы-Ак Барс» набрал 43% голосов.
На втором месте – Никита Арлашов («ВВА-Подмосковье», 31%), на третьем – Валерий Хлутков («Локомотив», 11%), на четвертом – Франсуа Эстерхейзен («Енисей-СТМ», 9%), на пятом – Владимир Арлашов («Металлург», 6%).
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Спортс’’
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