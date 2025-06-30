Тагир Гаджиев – лучший игрок седьмого тура чемпионата России по регби по версии Спортс’‘

Гаджиев – лучший игрок 7-го тура чемпионата России по регби по версии Спортс’‘.

Игрок «Стрелы-Ак Барс» набрал 43% голосов.

На втором месте – Никита Арлашов («ВВА-Подмосковье », 31%), на третьем – Валерий Хлутков («Локомотив », 11%), на четвертом – Франсуа Эстерхейзен («Енисей-СТМ », 9%), на пятом – Владимир Арлашов («Металлург », 6%).

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