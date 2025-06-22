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Юрий Кушнарев: «Очень сложно сдерживать эмоции. Обидно, что могли выиграть матч до последних секунд»

Кушнарев оценил первое поражение «Динамо» в сезоне на ЧР по регби.

Сегодня «Динамо» уступило «Стреле-Ак Барс» со счетом 36:38.

«Очень сложно сдерживать эмоции. Мы ожидали равного матча, особенно, обидно, что могли выиграть его до последних секунд. Это большой опыт для нас. Сейчас мы на равных сражаемся с топовыми командами нашего чемпионата.

Нам надо понять и сделать выводы, как дожимать такого соперника и забирать победы. Почему мы проседаем в некоторые минуты и почему мы пропускаем легкие попытки, зарабатываем штрафные.

Мы провели отличную первую часть сезона,огромное спасибо тренерам, игрокам и болельщикам. Это уже огромная победа для нас, каждый домашний матч мы собираем полный стадион, это придает нам еще больше эмоций на поле», – рассказал главный тренер «Динамо» Юрий Кушнарев.

Трансляция регби на Спортсе’‘: «Динамо» – «Стрела-Ак Барс»

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Спортс’’
logoЧемпионат России по регби
logoСтрела-Ак Барс
logoДинамо
logoЮрий Кушнарев
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