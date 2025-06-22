Красивые попытки от Хансена и Давыдова в матче под дождем: лучшие моменты встречи «Динамо» и «Стрелы-Ак Барс»

«Динамо» уступило «Стреле-Ак Барс» в 7-м туре PARI чемпионата России по регби.

Матч закончился со счетом 36:38.

Игрок «Динамо » Болдуин Хансен положил попытку после паса ногой от Кортни Виннаара (3:47 на видео), а позже Герман Давыдов из «Стрелы-Ак Барс» оформил похожий занос (7:40).