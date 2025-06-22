  • Спортс
  • Регби
  • Новости
  • Красивые попытки от Хансена и Давыдова в матче под дождем: лучшие моменты встречи «Динамо» и «Стрелы-Ак Барс»
Видео
1

Красивые попытки от Хансена и Давыдова в матче под дождем: лучшие моменты встречи «Динамо» и «Стрелы-Ак Барс»

«Динамо» уступило «Стреле-Ак Барс» в 7-м туре PARI чемпионата России по регби.

Матч закончился со счетом 36:38.

Игрок «Динамо» Болдуин Хансен положил попытку после паса ногой от Кортни Виннаара (3:47 на видео), а позже Герман Давыдов из «Стрелы-Ак Барс» оформил похожий занос (7:40).

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Спортс’’
logoДинамо
видео
logoЧемпионат России по регби
logoСтрела-Ак Барс
Лучшие моменты регби
Болдуин Хансен
Герман Давыдов
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Регби в Telegram
Материалы по теме
Джейпи Нил: «Мы играли 50 минут в меньшинстве против непобежденного «Динамо» – это показывает, какой у наших ребят сильный характер»
сегодня, 15:34
Турнирная таблица чемпионата России по регби-2025
19сегодня, 15:09
Трансляция регби на Спортсе’‘: «Динамо» – «Стрела-Ак Барс»
1сегодня, 15:08Видео
Главные новости
Юрий Кушнарев: «Очень сложно сдерживать эмоции. Обидно, что могли выиграть матч до последних секунд»
147 минут назад
Джейпи Нил: «Мы играли 50 минут в меньшинстве против непобежденного «Динамо» – это показывает, какой у наших ребят сильный характер»
сегодня, 15:34
Турнирная таблица чемпионата России по регби-2025
19сегодня, 15:09
Чемпионат России по регби. «Локомотив» обыграл «Славу», «Динамо» уступило «Стреле-Ак Барс» и другие матчи
58сегодня, 15:06Видео
Толмачев о поражении «Славы»: «Не реализуем свои моменты. Не знаю, что происходит в головах у парней – они как будто не верят, что могут это сделать»
1сегодня, 13:49
Александр Янюшкин: «Зарабатываем слишком много штрафных. Конечно, от этого нужно уходить»
1сегодня, 13:45
Рыбаулин положил попытку, врезавшись в штангу: лучшие моменты матча «Локомотива» и «Славы»
1сегодня, 13:18Видео
Трансляция регби на Спортсе’‘: «Динамо» – «Стрела-Ак Барс»
сегодня, 12:58Видео
Трансляция регби на Спортсе’‘: «Локомотив» – «Слава»
сегодня, 06:13Видео
Шалунов стал главным тренером сборной Санкт-Петербурга
вчера, 18:26
Ко всем новостям
Последние новости
Хайлайты матча «Славы» и «Металлурга» во втором туре чемпионата России по регби
11 мая, 19:57Видео
Тренер «Славы» Толмачев: «В первом тайме у нас преобладал технический брак. Был мандраж, но затем вкатились и уже катили до последнего»
111 мая, 14:19
Хайлайты матча «ВВА-Подмосковья» и «Красного Яра» во втором туре чемпионата России по регби
11 мая, 12:19Видео
Запись трансляции Суперкубка России по регби-2025: сыграли «Енисей-СТМ» и «Стрела-Ак Барс»
526 апреля, 06:00Live
Южноафриканский регбист Рикерт Корфф получил российское спортивное гражданство
47 декабря 2024, 16:13
Регбист «Спартака» Андрей Черемных ушел из жизни в возрасте 33 лет
126 августа 2024, 19:52
«Думаю, мы могли играть и создали бы конкуренцию. Но точно не для Новой Зеландии». Регбистка Шестакова о пропуске Олимпиады
16 августа 2024, 06:08
Российский регбист Назар Хлобозов погиб в возрасте 17 лет в автокатастрофе
17 ноября 2023, 17:34
Семикратная чемпионка Европы по регби-7 Байзат Хамидова завершила карьеру
115 июня 2023, 12:14
Группа болельщиков упала с трибуны на регбийном матче в Австралии, где обрушилось ограждение одного из секторов
6 августа 2022, 12:25Видео