Джейпи Нил: «Мы играли 50 минут в меньшинстве против непобежденного «Динамо» – это показывает, какой у наших ребят сильный характер»
Джейпи Нил оценил победу «Стрелы-Ак Барс» над «Динамо» на ЧР по регби.
Казанцы победили со счетом 38:36, больше половины матча играя в меньшинстве.
«Очень тяжело приезжать сюда и играть перед динамовской торсидой, домашние болельщики великолепно заряжали свою команду в этом матче. Но мы показали свой характер.
Мы играли 50 минут в меньшинстве против непобежденной до этого команды «Динамо», это в очередной раз показывает, какой у наших ребят сильный и крепкий характер. Я очень горд своими парнями!» – рассказал главный тренер «Стрелы-Ак Барс» Джейпи Нил.
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Спортс’’
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