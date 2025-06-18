  • Спортс
  • Регби
  • Новости
  • Сборная Москвы занесла 22 попытки команде Поволжья и выиграла 142:0 на женском ЧР по регби
5

Сборная Москвы занесла 22 попытки команде Поволжья и выиграла 142:0 на женском ЧР по регби

Сборная Москвы занесла 22 попытки команде Поволжья на женском ЧР по регби.

Команды сыграли в рамках первого тура чемпионата.

Сборная Москвы не оставила шансов сборной Поволжья, оформив 22 попытки в зачётку соперниц и забив 16 реализаций. Больше всего очков в этой встрече набрала Асият Алиева – 28. По хет-трику оформили Надежда Медведева и Алена Тирон. 

Матч закончился со счетом 142:0 (66:0).

Сборная Красноярского края уступила «ВВА-Подмосковью» со счетом 0:62 (0:33).

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Спортс’’
чемпионат России по регби жен
результаты
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Регби в Telegram
Материалы по теме
Чемпионат России по регби. «Стрела-Ак Барс» обыграла «Красный Яр» и другие результаты
4315 июня, 15:53Видео
United Rugby Championship. Финал. «Ленстер» обыграл «Буллс»
4414 июня, 17:57
Super Rugby. 1/2 финала. «Чифс» победили «Брамбис», «Крусейдерс» обыграли «Блюз»
1614 июня, 11:31
Главные новости
Чемпионат России по регби. «Металлург» сыграет с «ВВА-Подмосковьем», «Енисей-СТМ» против «Красного Яра» и другие матчи
сегодня, 07:09
Джейпи Нил: «Понимали, что нужно хорошо начать игру, но не получилось. Мы были немного сонные, где-то не проснулись»
15 июня, 17:58
Бейерс о поражении от «Стрелы-Ак Барс»: «Была игра двух разных таймов. После перерыва казанцы разбивали нас в молах»
15 июня, 17:53
Два изящных прохода Тромпа и забег Сангинова: лучшие моменты матча «Стрелы-Ак Барс» и «Красного Яра»
315 июня, 16:15Видео
Турнирная таблица чемпионата России по регби-2025
1915 июня, 15:58
Чемпионат России по регби. «Стрела-Ак Барс» обыграла «Красный Яр» и другие результаты
4315 июня, 15:53Видео
Шалунов о поражении от «Динамо»: «Почему-то несколько ребят решили, что будут сегодня спасителями команды и смогут все решить в одиночку»
15 июня, 13:41
Юрий Кушнарев: «Для нас это первый сезон, когда мы будем бороться за медали, и мы будем стараться это сделать»
15 июня, 13:37
Александр Первухин: «Честно, не помню, чтобы «Локомотив» забирался на нашу половину поля во втором тайме»
15 июня, 12:41
Попытка-шедевр от Гайсина: лучшие моменты матча «Енисея-СТМ» и «Локомотива»
215 июня, 12:36Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Хайлайты матча «Славы» и «Металлурга» во втором туре чемпионата России по регби
11 мая, 19:57Видео
Тренер «Славы» Толмачев: «В первом тайме у нас преобладал технический брак. Был мандраж, но затем вкатились и уже катили до последнего»
111 мая, 14:19
Хайлайты матча «ВВА-Подмосковья» и «Красного Яра» во втором туре чемпионата России по регби
11 мая, 12:19Видео
Запись трансляции Суперкубка России по регби-2025: сыграли «Енисей-СТМ» и «Стрела-Ак Барс»
526 апреля, 06:00Live
Южноафриканский регбист Рикерт Корфф получил российское спортивное гражданство
47 декабря 2024, 16:13
Регбист «Спартака» Андрей Черемных ушел из жизни в возрасте 33 лет
126 августа 2024, 19:52
«Думаю, мы могли играть и создали бы конкуренцию. Но точно не для Новой Зеландии». Регбистка Шестакова о пропуске Олимпиады
16 августа 2024, 06:08
Российский регбист Назар Хлобозов погиб в возрасте 17 лет в автокатастрофе
17 ноября 2023, 17:34
Семикратная чемпионка Европы по регби-7 Байзат Хамидова завершила карьеру
115 июня 2023, 12:14
Группа болельщиков упала с трибуны на регбийном матче в Австралии, где обрушилось ограждение одного из секторов
6 августа 2022, 12:25Видео