Сборная Москвы занесла 22 попытки команде Поволжья и выиграла 142:0 на женском ЧР по регби
Сборная Москвы занесла 22 попытки команде Поволжья на женском ЧР по регби.
Команды сыграли в рамках первого тура чемпионата.
Сборная Москвы не оставила шансов сборной Поволжья, оформив 22 попытки в зачётку соперниц и забив 16 реализаций. Больше всего очков в этой встрече набрала Асият Алиева – 28. По хет-трику оформили Надежда Медведева и Алена Тирон.
Матч закончился со счетом 142:0 (66:0).
Сборная Красноярского края уступила «ВВА-Подмосковью» со счетом 0:62 (0:33).
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Спортс’’
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