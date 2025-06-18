Сборная Москвы занесла 22 попытки команде Поволжья и выиграла 142:0 на женском ЧР по регби

Сборная Москвы занесла 22 попытки команде Поволжья на женском ЧР по регби.

Команды сыграли в рамках первого тура чемпионата.

Сборная Москвы не оставила шансов сборной Поволжья, оформив 22 попытки в зачётку соперниц и забив 16 реализаций. Больше всего очков в этой встрече набрала Асият Алиева – 28. По хет-трику оформили Надежда Медведева и Алена Тирон.

Матч закончился со счетом 142:0 (66:0).

Сборная Красноярского края уступила «ВВА-Подмосковью» со счетом 0:62 (0:33).