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Джейпи Нил: «Понимали, что нужно хорошо начать игру, но не получилось. Мы были немного сонные, где-то не проснулись»

Джейпи Нил оценил победу «Стрелы-Ак Барс» над «Красным Яром» на ЧР по регби.

Казанская команда уступала после первого тайма 7:16, но в итоге победила со счетом 36:23.

– Получился матч, состоящий из двух разных таймов. Мы понимали, что нужно хорошо начать игру, но не получилось этого сделать. Мы были немного сонные, где-то не проснулись. В перерыве обсуждали, что нужно немного добавить энергии. Знали, что «Красный Яр» всегда очень хорошо начинает и играет, в особенности, первые 20 минут. К сожалению, противнику удалось загнать нас под давление.

Судья также провел хорошую игру, поощрял атакующую команду, и в перерыве мы поняли, что нужно тоже забрать мяч под свой контроль.  

– Роберт Сутидзе и Богдан Федотко вышли сегодня в основном составе, а в прошлом сезоне они играли как раз за «Красный Яр».

– Здесь дело не только в мотивации в игре против бывшей команды. На позицию хукера у нас есть Сутидзе, Вентер и Давудов. Стараемся распределить игровую нагрузку игроков. Сутидзе провел сегодня отличную игру, ему нужно было контролировать эмоции, и с этим он прекрасно справился, – рассказал главный тренер «Стрелы-Ак Барс» Джейпи Нил.

Схватка тренеров-легионеров в нашем регби: «Стрела-Ак Барс» сломила «Красный Яр» и удержала лидерство

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Федерация регби России
logoЧемпионат России по регби
logoКрасный Яр
Джейпи Нил
logoСтрела-Ак Барс
Роберт Сутидзе
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