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Два изящных прохода Тромпа и забег Сангинова: лучшие моменты матча «Стрелы-Ак Барс» и «Красного Яра»

«Стрела-Ак Барс» обыграла «Красный Яр» в PARI чемпионате России по регби.

Казанцы победили со счетом 36:23.

Игрок «Стрелы» Йохан Тромп оформил дубль (6:36 и 7:00 на видео). Хушнуд Сангинов занес попытку за «Красный Яр» почти через все поле в концовке матча (9:09).

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Спортс’’
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