Два изящных прохода Тромпа и забег Сангинова: лучшие моменты матча «Стрелы-Ак Барс» и «Красного Яра»

«Стрела-Ак Барс» обыграла «Красный Яр» в PARI чемпионате России по регби.

Казанцы победили со счетом 36:23.

Игрок «Стрелы » Йохан Тромп оформил дубль (6:36 и 7:00 на видео). Хушнуд Сангинов занес попытку за «Красный Яр » почти через все поле в концовке матча (9:09).