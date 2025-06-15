Два изящных прохода Тромпа и забег Сангинова: лучшие моменты матча «Стрелы-Ак Барс» и «Красного Яра»
«Стрела-Ак Барс» обыграла «Красный Яр» в PARI чемпионате России по регби.
Казанцы победили со счетом 36:23.
Игрок «Стрелы» Йохан Тромп оформил дубль (6:36 и 7:00 на видео). Хушнуд Сангинов занес попытку за «Красный Яр» почти через все поле в концовке матча (9:09).
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Спортс’’
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости