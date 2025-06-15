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Бейерс о поражении от «Стрелы-Ак Барс»: «Была игра двух разных таймов. После перерыва казанцы разбивали нас в молах»

Бейерс оценил поражение «Красного Яра» от «Стрелы-Ак Барс» на ЧР по регби .

Красноярцы вели после первого тайма 16:7, но в итоге проиграли со счетом 23:36.

«Думаю, что это была игра двух разных таймов. У «Красного Яра» в первом тайме был один импульс, и мы с ним играли. После перерыва «Стрела-Ак Барс» сумела вернуться в игру, с чем я ее и поздравляю.

«Стрела-Ак Барс» – та команда, против которой нужно держать мяч, и тогда можно заносить попытки. После перерыва соперник заработал шесть штрафных схваток, разбивал «Красный Яр» в молах и за счет этого получилось забрать мяч и довести дело до победы», – рассказал главный тренер «Красного Яра» Ульрих Бейерс.

Схватка тренеров-легионеров в нашем регби: «Стрела-Ак Барс» сломила «Красный Яр» и удержала лидерство

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Федерация регби России
logoСтрела-Ак Барс
logoКрасный Яр
Ульрих Бейерс
logoЧемпионат России по регби
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