Шалунов о поражении от «Динамо»: «Почему-то несколько ребят решили, что будут сегодня спасителями команды и смогут все решить в одиночку»

Шалунов оценил поражение «Металлурга» в матче с «Динамо».

«Эмоции больше отрицательные, потому что как ни в одном предыдущем матче, мы столько не атаковали в зоне соперника. В общей сложности, минут тридцать точно мы были в 5-10 метров от зачетки соперника, но занести не могли.

Почему-то несколько ребят решили, что будут сегодня спасителями команды и смогут все решить в одиночку. Желание похвальное, но нужно понимать, что в PARI Чемпионате России по регби сегодня нет команд, которых можно обыграть в одиночку. Нужно было отдавать передачи, придерживаться структуры атаки.

Снова были эксперименты с составом, у нас есть проблемы и со статикой, пытаемся усилить и первую, и вторую линию. В преддверии очень важного матча с Монино, сегодня тоже были эксперименты, но улучшить работу в статике пока не смогли.

Что нужно добавить к игре против «ВВА»? Нужно играть на команду и не нужно пытаться зарабатывать личных вистов. Все у ребят есть, все они могут. Но в защите мы еще пока тоже играем в полуюношеское регби, нужно играть жестче. Игроки делают захваты, но в ноги, поэтому соперники успевают убегать и заносить попытки. В движении мы сегодня не уступили, моментами смотрелись очень неплохо», – рассказал главный тренер «Металлурга » Вячеслав Шалунов.

Трансляция регби на Спортсе’‘: «Металлург» – «Динамо»