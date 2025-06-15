Юрий Кушнарев: «Для нас это первый сезон, когда мы будем бороться за медали, и мы будем стараться это сделать»

Кушнарев оценил победу «Динамо» над «Металлургом» на ЧР по регби.

«Игра прошла по плану, команда выполнила установку на поле. Удалось быстро набрать очки. Хорошо вошли в игру. Сегодня наш план заключался в доминировании в схватках и молах, и он сработал.

Для нас всегда было испытанием играть в Новокузнецке, но учитывая все факторы и текущее состояние «Металлурга », мы просто довольны, что выполнили задачу и набрали пять очков, никто не травмировался и не получил красных карточек.

Для нас это первый сезон, когда мы будем бороться за медали, и мы будем стараться это сделать», – рассказал главный тренер «Динамо» Юрий Кушнарев .

Трансляция регби на Спортсе’‘: «Металлург» – «Динамо»