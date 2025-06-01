Лучшие моменты матча «Динамо» и «Красного Яра»: много красивых попыток и суперспасение в концовке
Видео лучших моментов матча «Динамо» и «Красного Яра» в Кубке России по регби.
«Динамо» лидировало почти весь матч, но в концовке все-таки проиграло «Красному Яру» (34:44).
🤯 Чудо-спасение в Кубке России по регби: «Красный Яр» проигрывал весь матч, но выбил «Динамо» в концовке
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Спортс’’
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