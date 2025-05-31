Янюшкин о победе над «Металлургом»: «Это хороший задел для нас. Мы недобрали несколько очков на старте»

Янюшкин оценил победу «Локомотива» над «Металлургом» в Кубке России.

Команда из Пензы победила со счетом 69:14.

«В Новокузнецке всегда тяжело играть, команда всегда отлично заряжена для своих болельщиков. Начало было сумбурное, плюс еще и погода внесла коррективы. Мы сделали свою работу, а сопернику было трудно, потому что команда недавно пересобралась, было много потерь по составу. Поэтому спасибо им за игру.

У нас впереди важные матчи против «Стрелы-Ак Барс» и «Енисея-СТМ», нам нужно было наиграть состав, посмотреть связки. Погода внесла коррективы, нападающие сегодня хорошо поработали и сделали очень многое, чтобы получился такой крупный счет на табло.

В любом случае, побеждать приятно для любой команды. Это хороший задел для нас. Мы действительно недобрали несколько очков на старте, но сыграно только четыре тура, поэтом все пока впереди», – рассказал главный тренер «Локомотива » Александр Янюшкин .