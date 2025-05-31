Шалунов о поражении в Кубке России: «Встреча получилась самой тяжелой в сезоне. Катастрофически плохо сыграли в контрмолах и схватках»

Шалунов оценил поражение «Металлурга» в матче с «Локомотивом» в Кубке России.

Новокузнецкий клуб проиграл со счетом 14:69.

«Встреча получилась самой тяжелой в этом сезоне для нашей команды. По игре мы действовали на том уровне, на котором и должны были. Но катастрофически плохо сыграли в контрмолах и схватках. Почти каждая схватка заканчивалась штрафным, соперник выбивал в аут, играл коридор и набирал очки.

Наши молодые игроки не смогли адаптироваться к такому вязкому полю и неуверенно играли в назначаемых схватках. Это для нас была неожиданная ситуация. В обороне мы сыграли так, как и в последних матчах. Да, были и пропуски, были и хорошие моменты. Занесли две попытки, были неплохие атаки, были еще моменты, которые мы создали и реализовали.

В плане понимания игры и структуры команда улучшается с каждой тренировкой. Все начинают понимать, что делать на поле. Но накапливается усталость. Ребята еще молоды, и на таком уровне, в таком режиме они не играли. Нам нужно провести хорошие домашние матчи против «Динамо» и ВВА, но пока мы попали в определенную яму. Надеюсь, что ребята выйдут с честью из сложившейся ситуации», – рассказал главный тренер «Металлурга» Вячеслав Шалунов.

Трансляция регби на Спортсе’‘: «Металлург» – «Локомотив»