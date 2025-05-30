Аккерманн – лучший игрок четвертого тура чемпионата России по регби по версии Спортс’‘
Аккерманн – лучший игрок четвертого тура ЧР по регби по версии Спортс’‘.
Игрок «Енисея-СТМ» набрал 53% голосов.
На втором месте – Болдуин Хансен (32%, «Динамо»), на третьем – Йоханнес Ретиф (10%, «Красный Яр»), на четвертом – Дамеон Вентер (5%, «Стрела-Ак Барс»).
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Де-Ан Аккерманн о переходе в «Енисей-СТМ»: «Все, что я слышал о России, культуре и регбийной лиге здесь – звучало захватывающе. Воспринял как вызов»
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Спортс’’
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