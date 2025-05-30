Де-Ан Аккерманн о переходе в «Енисей-СТМ»: «Все, что я слышал о России, культуре и регбийной лиге здесь – звучало захватывающе. Воспринял как вызов»
Аккерманн выступает за «Енисей-СТМ».
– Прошло уже четыре тура, а также Суперкубок. Как впечатления о российском чемпионате?
– По-настоящему конкурентный. Неважно, встречаетесь с аутсайдером или сильнейшим конкурентом — в день матча нужно выходить на поле и играть. Каждая команда по-своему привносит интенсивность, это я действительно уважаю.
– Почему выбрал Россию и «Енисей-СТМ»?
– Эта возможность подвернулась в идеальное время. Выступал за «Пумас» в Кубке Карри в Южной Африке, и мне позвонил наш тренер по вееру, Рейнард. Все, что я слышал о России, культуре и регбийной лиге здесь — звучало захватывающе. Воспринял, как вызов и опыт, который не мог упустить.
– Какие стадионы и города понравились больше всех?
– В первом случае есть только один ответ – наш «Авангард». Есть здесь что-то особенное в атмосфере, энергии и болельщиках. Что касается городов, запомнился Санкт-Петербург. Красивый, мирный, культурный, с особой атмосферой.
– Приехал сюда с семьей?
– Да, со своей прекрасной женой Адель-Мари. В то время она была на седьмом месяце беременности, и вскоре после приезда в Красноярск, родила нашего мальчика, Азанте Де-ановича. Это невероятно особенная глава в нашей жизни – появление сына здесь сделало этот опыт еще более значимым.
– Уже нашел здесь друзей?
– Да, определенно. Несмотря на то, что есть небольшой языковой барьер, это не помешало мне общаться с моими русскими товарищами по команде. Братство в регби выходит за рамки языка. И, конечно, присутствие южноафриканцев облегчило переход и адаптацию.
Лажу со всеми в команде. Считаю себя довольно легким в общении парнем. Поэтому, не стал бы выделять кого-то конкретного как лучшего друга. У нас отличный состав, очень нравится проводить время со всеми ребятами.
– Александр Первухин – очень значимая фигура в российском регби. Какие впечатления от работы с ним?
– Благодарен за то, что играю под руководством такого опытного тренера с большим наследием. Он живет и дышит регби, эту страсть можно почувствовать во всем, что он делает. Некоторые могут неправильно истолковать его импульсивность, но все это исходит от глубокой любви к игре. Многому у него учусь, уши всегда открыты, – рассказал Аккерманн.