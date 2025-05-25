Кушнарев о победе над «Енисеем-СТМ»: «Потрясающая встреча по накалу страстей. Точно будем отмечать»

Кушнарев оценил победу «Динамо» над «Енисеем-СТМ» на ЧР по регби.

Московская команда выиграла со счетом 29:26.

«Ощущения приятные, это заслуженная победа в хорошей игре. Да, в игре с ошибками, но матч никогда не бывает идеальным. Потрясающая встреча по накалу страстей, много зрителей на трибунах, большое количество динамовских фанатов, которых мы слышим.

Что я сказал команде в перерыве? Установка была удержать темп игры, что не совсем удалось нам в первом тайме. Мы пропустили две попытки после наших ошибок. «Енисей-СТМ» для этого ничего не сделал, мы сами отдали свои мячи. А во втором тайме добились результата. Ускорили игру, проводили быстрые розыгрыши штрафных, нестандартно играли на своей половине.

«Енисей-СТМ » устал, начал ошибаться и нарушать. Не без ошибок нам удалось вырвать победу в концовке матча этим потрясающим молом. Спасибо игрокам за решительность и самоотдачу, исполнительность. Сегодня сделали все то, над чем мы работаем над тренировках. Мы точно будем сейчас отмечать эту победу, а будет ли у команды два выходных или нет – решим чуть попозже», – рассказал главный тренер «Динамо» Юрий Кушнарев .

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